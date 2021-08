Liga narodov le še lep spomin

Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco čaka konec tega tedna v Ukrajini v sklopu priprav za septembrsko evropsko prvenstvo močan pripravljalni turnir. Ta bo dal odgovore na vprašanje, kaj morajo igralci do tekmovanja, na katerem bodo branili srebrno kolajno, še izbrusiti.



Na turnirju bodo ob naši izbrani vrsti nastopile še gostiteljica Ukrajina, Srbija in Bolgarija, s slednjo se bo Slovenija pomerila tudi v skupinskem delu prvenstva stare celine. »V ligi narodov smo dosegli super rezultat, gre za lep spomin, to pa je tudi vse. Uspela nam je lepa zgodba, toda ko greš na naslednjo tekmo, to ne pomeni ničesar. Zmaga tisti, ki na dan obračuna igra bolje, nepomembno je, kaj je bilo prej. Tekme v Ukrajini bodo zelo koristne, saj bomo igrali proti močnim nasprotnikom, zato bomo morali biti vsak dan zbrani,« stvari vidi kapetan Tine Urnaut.



Evropsko prvenstvo se bo začelo 1. septembra, potekalo pa bo v štirih državah, in sicer na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji.

