Liga narodov s Slovenijo in novim formatom

Alberto Giuliani pripravla slovensko reprezentanco za evropsko prvenstvo FOTO: Jure Eržen/Delo

Mednarodna odbojkarska zveza je danes potrdila, da bo liga narodov, v kateri je slovenska reprezentanca letos osvojila četrto mesto, del elite pa bo tudi v letu 2022, po novem potekala po spremenjenem formatu.Po tem, ko se je v okviru letošnje lige narodov v Riminiju med seboj merilo 16 najboljših reprezentanc sveta, vsaka od njih pa je v rednem delu lige odigrala 15 tekem, ki sta jim sledila še polfinale in finale, se obeta spremenjen ustroj tekmovanja. Reprezentance bodo razdeljene v dve skupini z osmimi ekipami, ki se bodo med seboj srečale na treh turnirjih, in sicer od 6. do 12. junija, med 20. in 26. junijem ter med 4. in 10. julijem.Na vsakem turnirju bo posamezna reprezentanca v šestih dneh odigrala štiri tekme, najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine pa bodo napredovale v izločilne boje oziroma v četrtfinale. Boj za odličja se bo začel 18. julija, veliki finale bo 24. julija.Slovenski odbojkarji so letos prvič nastopili v ligi narodov in si z izjemnimi predstavami priigrali visoko četrto mesto. Prvi so bili Brazilci, drugi Poljaki, tretji pa Francozi.Izbranci italijanskega strokovnjakate dni končujejo priprave na EP, v okviru katerih bodo danes odigrali pripravljalno tekmo s Katarjem, v soboto pa se bodo v Ljubljani srečali še s slovenskim prvakom Merkurjem Mariborom. Prvenstvo stare celine bodo od 1. septembra naprej skupaj gostile Poljska, Češka, Finska in Estonija, Slovenija pa bo na njem branila srebrno odličje.