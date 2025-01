Po zmagi se evropska sezona za ACH Volley nadaljuje

Odbojkarji ACH Volleyja so v šestem krogu lige prvakov vendarle dočakali prvo zmago. Na gostovanju pri belgijskem Greenyard Maaseiku so tekmece premagali s 3:0 (17, 32, 25) in si s tem zagotovili tretje mesto v skupini. To prinaša nadaljnje tekmovanje v evropskih pokalih, iz lige prvakov se bodo preselili v četrtfinale pokala Cev.

Za Ljubljančane je bila to četrta točka, eno so proti Greenyard Maaseiku osvojili tudi na domačem igrišču.

Po prvem nizu je kazalo, da bo imela ljubljanska ekipa lažje delo. Bila je za razred boljša od tekmecev, ki pa so v preostalih dveh nizih po menjavah v ekipi našli ritem. Bolje so začeli servirati in slovenskim prvakom povzročili težave. Tako drugi kot tretji niz sta se končala po ogorčenem boju, a oba sta se razpletla po željah oranžnih zmajev.

V gostujoči vrsti je bil s 24 točkami najučinkovitejši Amir Golzadeh, odlično partijo sta pokazala tudi Jan Pokeršnik, ki jih je ob dobrem sprejemu dodal 18, dosegel je štiri ase in dva bloka, ter Jani Kovačič. Reprezentančni prosti igralec je v obrambi reševal tudi nemogoče.