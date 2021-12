Ljubljančani v osmini finala s Steauo, poraz Kamničank

Odbojkarji ACH Volleyja so zanesljivo napredovali v osmino finala pokala challenge. Na povratni tekmi 1/16 finala so še drugič, tokrat v gosteh s 3:1 (-20, 27, 17, 19), premagali Barkom Kažani Lviv.

Potem ko so Ljubljančani izgubili uvodni niz, so v nadaljevanju prevzeli pobudo na igrišču in potrdili, da imajo kakovostnejšo ekipo. ACH Volley, ki letos še ni izgubil uradne tekme, je tako nadaljeval zmagoviti niz. Največ točk k novemu uspehu je prispeval korektor Nikola Gjorgiev (19). V osmini finala se bodo Ljubljančani pomerili s Steauo iz Bukarešte.

Kamničanke na pragu izpada

Odbojkarice Calcita Volleyja pa so v Kamniku po 63 minutah igre z 0:3 (-23, -17, -15) izgubile prvo tekmo osmine finala pokala CEV proti istanbulski ekipi Eczasibasi Dynavit. Po tem porazu so varovanke trenerja Gregorja Rozmana že na pragu izpada iz tega tekmovanja.

Kamničanke so bile enakovredne le v prvem nizu, v preostalih dveh pa so gostje iz ene najmočnejših evropskih lig unovčile veliko premoč. Povratna tekma bo naslednji četrtek v Turčiji.