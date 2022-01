Magnus Carlsen bo napadel rating 2900 točk

Norveški šahovski zvezdnik Magnus Carlsen bo v teh dneh začel misijo 2900 oz. dosego uradnega ratinga 2900, poročata poljska tiskovna agencija PAP in britanski Guardian. Prvi korak k tej številki, ki velja za osvojitev Everesta v svetu šaha, bo skušal storiti na priznanem turnirju Tata Steel v nizozemskem mestu Wijk aan Zee.

Po ubranitvi naslova svetovnega prvaka v Dubaju je Carlsen trenutno pri 2865 ratinških točkah na mesečni lestvici krovne šahovske zveze Fide. V karieri je že dvakrat »obtičal« na 2882, in sicer leta 2014 ter 2019. Carlsen je sicer po dnevnem ratingu najvišje prišel do 2889, na neposrednem oz. tako imenovanem »live« ratingu med turnirji pa tudi do 3002 leta 2009. Rekord ima v tem pogledu Američan Fabiano Caruana leta 2014, ko je po informacijah Guardiana prišel kar do ratinga 3103.

Sedemkrat s črnimi figurami, šestkrat pa z belimi

Toda vse to ne šteje kot uradni rating. Carlsen si je za leto 2022 zadal zgolj en cilj, in sicer preseči 2900 ratinških točk, začetek lova na to številko pa se bo začel danes na turnirju na Nizozemskem, ki velja za »šahovski Wimbledon«. Trajal bo do 30. januarja. Carlsen bi z devetimi osvojenimi točkami od skupno 13 pridobil le eno ratinško točko, z 10/13 pa bi rating narasel do 2876, s čimer bi se že približal svojemu osebnemu rekordu.

Po pisanju šahovskega novinarja Leonarda Bardena z Guardiana je doslej Carslena po izjemnih predstavah predvsem nekaj nerazumljivih napak stalo uradnega ratinga 2900, nerealno pa je pričakovati, da bo po zahtevnem žrebu lahko vknjižil dovolj točk za dvig ratinga že na Nizozemskem. Tam se bo namreč sedemkrat pomeril s črnimi figurami, šestkrat pa z belimi. Odločilen utegne biti obračun s črnimi figurami proti Caruani v 12. krogu, torej predzadnji dan turnirja 29. januarja.

Carlsen je zaradi pomanjkanja motivacije po petem naslovu svetovnega prvaka (nepremagan je od leta 2013) v Dubaju že večkrat dejal, da bo za morebitno šesto svetovno krono oz. desetletni staž prvaka v letu 2023 igral le, če bo njegov izzivalec 18-letni Francoz iranskih korenin Alireza Firouzja ali kdo drug iz mlade generacije šahistov.