Mariborčani po 16 letih z vrha sklatili Ljubljančane

Merkur Maribor : ACH Volley 3:2 (-29, 19, 16, -24, 12)

Dvorana Tabor, brez gledalcev, sodnika: Melavc, Tomec.

Merkur Maribor: Cafuta 4, Herman, Šket 25, Mulec, Detela, Možič 27, Donik, Uremović 7, Adžović, Planinšič 1, Kisiljuk 13, Kovačič 1, Ihbajri, Košenina.

ACH Volley: Toman, Ropret 2, Pernuš, Touhteh 10, Dagostino, Pavlović, Bošnjak 1, Okroglič 8, Rutar, Pokeršnik 17, Videčnik 10, Kök 9, Vučićević 11.

Odbojkarji Merkur Maribora so novi državni prvaki. V peti, odločilni tekmi so v domači dvorani ACH Volley premagalis 3:2 (-29, 19, 16, -24, 12) in s skupnim izidom 3:2 v zmagah osvojili svoj tretji naslov državnih prvakov ter prvega po letu 1993.Zelo kakovostno državno odbojkarsko prvenstvo je v svojem zaključku postreglo s pravo dramo. Finalna serija na tri dobljene tekme, se je razpletla v petem, skrajšanem nizu zadnje v dvorani Tabor, ki je zasluženo pripadel Mariborčanom. Ti so tako prekinili 16-letno prevlado ACH Volleyja na slovenskih igriščih, z zmago pa se 17-kratnim prvakom, oddolžili za poraz v finalu letošnje srednjeevropske lige.Varovanci, sicer najboljši že po rednem delu prvenstva, so v zmagah na posameznih tekmah že zaostajali 0:2, poleg tega imeli v času finalne serije obilo zdravstvenih težav, a predati se niso nikakor želeli. Po zaostanku so izid v zmagah izenačili na 2:2, tako da je odločala peta tekma v Mariboru, na kateri so zaradi psihološke prednosti in trenutne forme celo prevzeli vlogo favoritov.Jim je pa to zagotovo ustvarilo tudi nekaj pritiska. To se je videlo v končnici prvega niza, v kateri so zapravili prednost 17:12, nato pa niso izkoristili treh zaključnih žog. Odločilna za vodstvo ACH sta bila na koncu asin napaka domačih na koncu.Toda v nadaljevanju so se gostitelji zbrali, sprostili in pokazali svojo kakovost. V drugem nizu gosti, pri katerih spet ni bil razpoložen korektor, niso imeli nobenih možnosti. Začetnega naleta, Maribor je povedel z 8:4, niso zaustavile niti ljubljanske menjave. Na klop se je usedel tudi Vučićevič, ker pa napad brez njega oziroma njegovih napak ni bil dosti nevarnejši, se je pozneje vrnil v igro.A ni bil prav nič bolj razpoložen, Ljubljančani razloge za poraz lahko iščejo v njegovi slabi formi. Posledica tega je bila nemoč njegove ekipe v tretjem nizu, toda varovanciso se v četrtem vendarle vrnili. Na izkušnje so ga v končnici tudi dobili, tako da je prvaka odločal zadnji možen niz.V njem je ACH po asuin blokupovedel s 3:0, vodil tudi s 5:2, nato pa zašel v težave.je z blokom Vučićeviću izenačil, nato je napako storil še. Ljubljančanom so se začele tresti roke, ko je Uremović blokiral še Touhteha za 13:10, se je že slutilo tisto, kar se je na koncu uresničilo.Pri Mariborčanih so prav vsi opravili svoje naloge, najučinkovitejša pa sta bila mladis 27 in izkušeni reprezentants 25 točkami. Šket je bil odličen tako v bloku kot za servisno črto, dosegel je štiri ase. Na drugi strani so bili oranžni zmaji celo bolj zanesljivi od tekmecev na sprejemu, toda škripalo je v napadu, kjer je še največ dela opravil Pokeršnik, dosegel je 17 točk.Sezona se bo zdaj nadaljevala z zaključnim delom pokala, za naslov sta v igri oba finalista prvenstva.Vsi prvaki1991/1992 Vileda Maribor1992/1993 Vileda Maribor1993/1994 Salonit Anhovo1994/1995 Salonit Anhovo1995/1996 Salonit Anhovo1996/1997 Salonit Anhovo1997/1998 Fužinar1998/1999 Salonit Anhovo1999/2000 ELVO Bled2000/2001 Žurbi Team Kamnik2001/2002 Calcit Kamnik2002/2003 Calcit Kamnik2003/2004 Šoštanj Topolšica2004/2005 Autocommerce Bled2005/2006 Autocommerce Bled2006/2007 Autocommerce Bled2007/2008 ACH Volley Bled2008/2009 ACH Volley Bled2009/2010 ACH Volley Bled2010/2011 ACH Volley Bled2011/2012 ACH Volley Ljubljana2012/2013 ACH Volley Ljubljana2013/2014 ACH Volley Ljubljana2014/2015 ACH Volley Ljubljana2015/2016 ACH Volley Ljubljana2016/2017 ACH Volley Ljubljana2017/2018 ACH Volley Ljubljana2018/2019 ACH Volley Ljubljana2019/2020 ACH Volley Ljubljana*2020/2021 Merkur Maribor