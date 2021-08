Martin s prvega mesta v Spielbergu

Jutrišnjo dirko svetovnega motociklističnega prvenstva v avstrijskem Spielbergu bo v elitnem razredu motoGP s prvega mesta začel Španec Jorge Martin (Pramac Ducati). Iz prve vrste bosta dirko za VN Štajerske začela še dirkač tovarniške ekipe Ducati Italijan Francesco Bagnaia in vodilni v seštevku sezone, Francoz Fabio Quartararo (Yamaha).



Martin, ki je zaradi poškodbe moral izpustiti štiri dirke v tej sezoni, je za drugi letošnji pole position dosegel tudi nov rekord dirkališča z 1:22,994. Na deseti dirki sezone bodo iz druge vrste startali Avstralec Jack Miller (Ducati), Španec Joan Mir (Suzuki) in Francoz Johann Zarco (Pramac Ducati), drugi v seštevku za rojakom Quartararojem.



Italijan Valentino Rossi (Yamaha SRT), ki je pred dnevi naznanil, da se bo po koncu sezone umaknil iz karavane, pa je dosegel le 17. čas kvalifikacij. Po devetih dirkah sezone, v Avstriji ta in naslednji teden vozijo prvi dirki po poletnem premoru, je v trdnem vodstvu Quartararo s 156 točkami, Zarco jih ima 122, Bagnaia pa 109.

