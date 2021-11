Martina Ratej umaknila pritožbo in sprejela kazen za dopinški prekršek

Kot sta objavili Slovenska protidopinška organizacija (SLOADO) in Atletska zveza Slovenije (AZS), je naša rekorderka v metu kopja Martina Ratej umaknila pritožbo, ki jo je vložila na Mednarodno športno razsodišče (CAS), in hkrati sprejela kazen za dopinški prekršek. Atletinjo je doletel dveletni suspenz in črtanje rezultatov med 9. avgustom 2012 in 9. avgustom 2014. Ratejeva je tako prejela dveletno prepoved nastopanja (od 11. avgusta 2021), pri čemer se všteje in upošteva obdobje začasne izključitve, ki je začelo teči 9. marca 2020.

»Odstopila sem zaradi finančnega stanja, sama pritožba bi me namreč stala 42.000 evrov, zagotovo bi morala še kaj odšteti tudi naknadno, pri čemer niso vključeni stroški odvetnikov. Zaradi tega sem se odločila, da končam postopek, saj nimam denarja, četudi bi lahko v postopku pritožbe kaj dosegla. V atletiki nisem toliko zaslužila, da bi si lahko to privoščila. Zato sem raje sprejela kazen,« je za STA povedala Ratejeva.

Še vedno vadi in razmišlja tudi o nadaljevanju kariere. »Še dva, tri mesece imam kazen prepovedi nastopanja. Ves ta čas, od začasnega suspenza naprej, treniram. Skušala se bom motivirati, da bi tekmovala še eno sezono in prišla na zame želeno raven izidov. To bo odvisno tudi od tega, ali bom izpolnila normo za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Eugenu v ZDA,« je dodala 40-letnica iz Loč pri Slovenskih Konjicah, ki je najboljšo olimpijsko uvrstitev dosegla na igrah v Londonu 2012, kjer je zasedla sedmo mesto.

A prav v tam odvzetem urinu so pri njej odkrili vsebnost metabolita klostebola, ki sodi v skupino anaboličnih androgenih steroidov in je na seznamu prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije (WADA). Vnovična analiza vzorca urina, vzetega Martini Ratej v času olimpijskih iger v Londonu leta 2012, je potrdila vsebnost metabolita klostebola.

Ničelna toleranca Atletske zveze Slovenije

Odgovorni pri CAS so v Lozani z umikom pritožbe Martine Ratej proti Svetovni atletiki in Sloadi 18. novembra 2021 prekinili postopek in zadevo umaknil s svojega seznama sporov. Odločitev, ki jo je sprejel senat disciplinske komisije SLOADO in tudi športnica, je s tem postala dokončna. »Atletska zveza Slovenije ohranja ničelno toleranco do uživanja nedovoljenih substanc, zato v zadnjih letih tudi bistveno več vlagamo v preventivno ozaveščanje mladih atletov in atletinj,« je ob tem poudaril Roman Dobnikar, predsednik AZS.

Slovenska metalka kopja je sicer že 16. januarja lani izvedela, da je bil njen naknadni test A z olimpijskih iger v Londonu 2012 pozitiven. Na podlagi zdravstvene dokumentacije trdi, da je prepovedani klostebol prišel v njeno telo v procesu zdravljenja ginekoloških težav pred OI. Ratejeva je priznala, da so bile v njenem vzorcu izpred osmih let res sledi omenjenega anabolnega steroida, vendar zelo majhne. Na Wado je poslala več centimetrov visok kup zdravstvene dokumentacije iz tistega obdobja, za katero je upala, da bo zadostovala, da ne bo dobila prepovedi nastopanja.

»To je bil in je še vedno zame velik šok, saj sem vedno zagovarjala čist šport in nisem nikoli jemala prepovedanih poživil. Klostebol pa je po zdravstveni dokumentaciji, ki sem jo pridobila, prišel v telo v procesu zdravljenja ginekoloških težav pred OI. Vse skupaj je trajalo od začetka leta 2012, dolgo sem se borila s to težavo, teden dni pa sem dobivala klostebol z zdravili, ki jih dajejo med zdravljenem tudi drugim,« je 10. marca lani pojasnila Ratejeva na novinarski konferenci v prostorih celjskega Kladivarja.

Dodala je, da je v začetku leta 2012 tudi zaprosila za zdravstveno izjemo, ta pa je bila tudi del dokumentacije, ki jo je poslala na Wado. V obdobju pred OI v Londonu je imela tudi več operativnih posegov, ki so bili prav tako v omenjeni zdravstveni dokumentaciji.