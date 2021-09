Mercedes potrdil prihod Georgea Russlla

Britanec George Russell bo po pričakovanji novi voznik v mercedosovi ekipi formule 1 v prihodnji sezoni. Mercedesovi dirkalniki bodo tako imeli na dirkah kar dva Britanca, saj prvi dirkač ostaja svetovni prvak Lewis Hamilton. Pri srebrnih puščicah so danes potrdili, da je Russell podpisal dolgoročno pogodbo z ekipo. »Danes je zame prav poseben dan. Osebno in poklico. Istočasno pa je to dan poln mešanih občutkov,« je podpis pogodbe pokomentiral 23-letni Russell. Ta bo v ekipi zamenjal Finca Valtterija Bottasa, ki se namesto rojaka Kimija Räikönnena seli k moštvu Alfa Romeo.



Russell dodaja, da je to zanj velik korak v karieri. »Istočasno to pomeni, da se moram posloviti od kolegov in prijateljev pri Williamsu.« V tej ekipi je že tretje leto in predvsem letos navdušuje z dobrimi predstavami. Pri Mercedesu se zavedajo, da gre za zelo nadarjenega dirkača, ki je v karieri zmagal prav v vseh konkurencah, v katerih je nastopal, manjka mu le še naslov v kraljevskem razredu formule 1.



Francoz Pierre Gasly in Japonec Juki Cunoda pa bosta tudi naslednje leto dirkača ekipe Alpha Tauri, so tik pred VN Italije potrdili v sestrski ekipi Red Bulla. Datum so izbrali načrtno, saj je Francoz lani presenetljivo dobil to dirko. Dobro mu gre tud letos, saj je v skupnem seštevku na osmem mestu, 21-letni Japonec je 13. Zazdaj ostaja odprto, ali bo kariero v ekipi Alfe nadaljeval Italijan Antonio Giovinazzi in ali bosta po zadnjih navzkrižjih v ekipi Haasa ostala Nemec Mick Schumacher in Rus Nikita Mazepin. Tudi Aston Martin še ni potrdil podaljšanja pogodbe z Nemcem Sebastianom Vettlom.

