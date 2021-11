Mike Tyson se je tik pred dvoboji zabaval z navijačicami

O legendarnem ameriškem boksarju Miku Tysonu, ki se je leta 1986 v zgodovino vpisal kot najmlajši profesionalni svetovni prvak v težki kategoriji (pri komaj 20 letih in 144 dneh), kroži veliko anekdot. Eno je zdaj razkril njegov nekdanji varnostnik Rudy Gonzalez, ki je zaupal, kako se je železni Mike sproščal pred svojimi dvoboji.

»Ena največjih skrivnosti je bila ta, da je moral imeti Tyson pred obračuni spolne odnose. Če mu nisem pravočasno pripeljal katere od navijačic in je skril v slačilnico ali pod prho, je zagrozil, da bo nasprotnika v ringu ubil. Ko je nato dobil svoje, je zadovoljen prikorakal do mene in mi rekel: 'V redu, ta tekmec bo ostal pri življenju',« se je razgovoril Gonzalez.

Ob tem je pristavil, da je Tyson dobro vedel, česa vsega je sposoben. »Ne pretiravam, če rečem, da je Mike svoje tekmece zadeval kakor vlak. Takšno moč je imel v svojih pesteh,« je nekdanji varnostnik še povedal o najmlajšem šampionu kraljevske kategorije, ki je v poklicnem ringu dosegel natanko 50 zmag (44 z nokavtom) in doživel šest porazov.