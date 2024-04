Mladinska evropska prvakinja prvič na vrhu tudi v članski konkurenci

Da se za prihodnost slovenskega juda vendarle ni treba bati, dokazujejo tudi dosežki naših mladih borcev in bork na turnirju za evropski pokal v Dubrovniku, na katerem so skupaj osvojili kar pet kolajn. Na tekmovanju je dvakrat zadonela tudi Zdravljica.

Ob izkušenejšem reprezentantu Davidu Štarklu (do 60 kg), ki je na poti do prvega mesta premagal Norvežana Egilstna Amarasekaro, Mohamada Akkasha iz ekipe beguncev, Belgijca Olivierja Naerta in Italijana Francesca Stefanellija, se je prvič z zlato lovoriko na tem tekmovanju v članski konkurenci ovenčala tudi mladinska evropska prvakinja Kaja Schuster (do 70 kg).

Obetavna judoistka Bežigrada, ki je bila v uvodnem krogu prosta, je v drugem ugnala Nemko Celine Becker, zatem je bila boljša od Hrvatic Anđele Violić in Karle Kulić, v velikem finalu pa je strla še odpor druge Nemke Bertille Murphy.

Vse tekmece je na turnirju za evropski pokal v Dubrovniku premagal tudi David Štarkel. FOTO: Tino Marić/EJU

Slovesne razglasitve najboljših so se od naših tekmovalcev v Dubrovniku udeležili tudi drugouvrščeni Maša Slavinec (do 52 kg), Nika Tomc (do 57 kg) in Nace Herkovič (do 81 kg), (bronasti) odličji pa sta se skozi prste izmuznili petouvrščenima Leili Mazouzi (do 63 kg) in Gašperju Kokalju (do 66 kg).