Želi si biti tako dobra ali še boljša kot njena vzornica Tina

Kdo je 15-letno Leilo Mazouzi, ki je pred dvema mesecema na kadetskem evropskem prvenstvu (do 18 let) v Poreču opozorila nase z bronasto kolajno, navdušil za judo, iz katerega kluba je prestopila k celjskemu Z'dežele Sankaku, kakšno mnenje ima o trenerju Marjanu Fabjanu, po kom se zgleduje, kako je bilo, ko se je prejšnjo sredo na treningu spoprijela s francosko šampionko Clarisse Agbegnenou, kakšne občutke ima pred jutrišnjim nastopom na kadetskem svetovnem prvenstvu v Sarajevu, kateri so njeni dolgoročni cilji, kaj počne v prostem času, ko ga ima ...