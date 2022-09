Na Japonskem se niso veselili favoriti

Avstralski motociklist Jack Miller je zmagovalec dirke razreda motoGP za svetovno prvenstvo za VN Japonske v Motegiju. Ob slabem dirkalnem dnevu favoritov je Miller s sedmega startnega mesta prvi prečkal ciljno črto. Vodilni v prvenstvu Francoz Fabio Quartararo je bil osmi, a ob padcu Italijana Francesca Bagnaie povečal prednost v skupnem seštevku.

Miller je na tovarniškem ducatiju ob slabem dnevu vodilnih v skupnem seštevku do presenetljivega vodstva prišel že v četrtem od 24 krogov in vodstva ni več izpustil iz rok. S tem je zabeležil četrto zmago v najmočnejšem razredu doslej, prvo letos.

Na drugem mestu je ciljno črto prečkal Južnoafričan Brad Binder (KTM), ki bo prihodnjo sezono združil moči z Millerjem pri avstrijski ekipi. Tretji je bil Španec Jorge Martin (Ducati-Pramac), četrti pa vodilni na današnjemu štartu, šestkratni svetovni prvak motoGP Marc Marquez (Honda).

Francesco Bagnaia zaradi padca ni osvojil točk. FOTO: Toshifumi Kitamura/AFP

Španec Marquez se je najbolje znašel v sobotnih monsunskih razmerah za osvojitev svojega prvega startnega mesta v treh letih. V današnjih vročih razmerah na dirki - prvi na Japonskem od začetka pandemije novega koronavirusa - pa je prednost hitro predal.

Quartararo na Yamahi je bil najboljši izmed vodilnih v seštevku prvenstva, potem ko je Bagnaia (Ducati) padel med poskusom prehitevanja Francoza v zadnjem krogu. Z 219 točkami v prvenstvu je povečal prednost pred Italijanom na 18 točk.

Brez točk je ostal tudi tretji v seštevku Aleix Espargaro (Aprilia), ki je imel tehnične težave z motorjem na ogrevalnem krogu in je tako štartal iz boksov. Za vodilnim Francozom zdaj zaostaja 25 točk.

Marc Marquez je zasedel četrto mesto. FOTO: Toshifumi Kitamura/ AFP

V razredu moto2 je do zmage prišel domačin Ai Ogura, ki je tako do vodilnega v seštevku Augusta Fernandeza, danes drugega v cilju, zmanjšal zaostanek na vsega dve točki. V razredu moto3 je zmagal Španec Izan Guevara in tako povečal prednost v seštevku.