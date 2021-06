Po azzurrih, orlih, tulipanih in gavčih gredo po nov skalp

Žiga Štern se je v obračunu z Argentino izkazal z igro in učinkovitostjo v napadu. FOTO: FIVB

Danes se bodo Slovenci pomerili z Nemčijo Andree Gianija, ki je kot selektor slovensko reprezentanco leta 2015 popeljal do naslova evropskega podprvaka. FOTO: Igor Mali

Snidenje z Gianijem

Uspešne tudi odbojkarice

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi drugega turnirja skupine A predtekmovanja srebrne evropske lige v Mariboru dosegla novo zmago. Potem ko so Izraelke presenetljivo dobile prvi niz, so v nadaljevanju naše odbojkarice pokazale svojo kakovost in slavile s 3:1 (-22, 11, 19, 20).

Slovenski odbojkarji so na peti tekmi lige narodov zabeležili še četrto zmago. Po Italiji, Poljski in Nizozemski je padla tudi Argentina, izid je bil 3:0 (19, 22, 18). Sicer so se Slovenci Argenticem oddolžili tudi za poraz na prvi medsebojni tekmi, leta 2018 je bila Argentina s 3:2 boljša na svetovnem prvenstvu v Firencah.V slovenski vrsti je bil tokrat namestov prvi postavi, ki je zaupanje upravičil in pokazal odlično predstavo, s 14 točkami je bil tudi najučinkovitejši igralec tekme. Argentinski selektor, v njegovi vrsti je tudi argentinski Slovenec, je med tekmo poskušal z nenehnimi protesti pri sodnikih, zaustavljanji igre in ogledi posnetkov spremeniti potek igre, a mu ni uspelo. Slovenci so ostali zbrani in zanesljivi, občutek je bil, da niti niso igrali s polno močjo.Evropski podprvaki tekme niso začeli tako udarno kot proti Nizozemski, kot da bi jih motila zgodnja, deseta ura tekme in kot da bi potrebovali nekaj časa, da se dobro zbudijo. A bujenje je bilo hitro. Po zaostanku z 9:10 je na prizorišče stopil, ki je najprej ekipo drugič popeljal v vodstvo – za prvo vodstvo je bil zaslužen njegov brat Žiga, ki je dosegel as za 8:7, nato pa z neubranljivim servisom poskrbel za tri točke razlike. Prav brata Štern sta bila najbolj vidna na igrišču, skupaj sta v nizu dosegla 13 točk, še posebno je bil z osmimi razpoložen starejši Žiga, z njegovim asom je Slovenija prišla tudi do vodstva z 19:15, ki ga je do konca le še povišala. Čeprav so tudi v drugem nizu potrebovali nekaj časa, da so si priborili nekoliko bolj občutno prednost,je za 13:10 zadel as, pa se je tudi takrat videlo, da so Slovenci kakovostnejša ekipa. To so dokazali tudi, ko so se tekmeci po zaostanku z 12:16 približali. Takrat je odgovornost prevzel, ki je poskrbel, da so vodstvo vzdrževali do konca niza.Servisiso na začetku tretjega niza, v katerem je v igro namesto Tončka Šterna vstopil, zagotovili slovenski vrsti šest zaporednih točk in vodstvo z 10:5. Konec tekme je bil nato le še stvar tehnike. »Zelo težko je bilo začeti tekmo v zgodnjem terminu, kar je morda botrovalo tudi manjšim nihanjem v igri. A vseeno smo ostali zbrani, zlasti v končnicah nizov, in zasluženo zmagali,« je menil sprejemalec Žiga Štern.»Tekma je bila resnično težka, še zlasti zato, ker smo igrali ob neobičajni uri, ob 10. uri zjutraj. Vedeli smo, da ne bo lahko, a smo stopili na igrišče, tako kot je treba in zasluženo zmagali. Zdaj se moramo dobro spočiti, saj nas v soboto ob 12. uri že čaka tekma z Nemčijo,« je ocenil korektor Alen Šket. Srednji blokerpa je dodal: »Tekmo smo imeli ves čas pod nadzorom, sicer so se nekajkrat Argentinci uspeli približati, a smo vseeno držali stalnost, zaključevali igro za menjavo, ujeli še nekaj žog v obrambi. Te so tudi pomenile tisto razliko, ki se je odrazila za zmago.«Kot že omenjeno, varovanci selektorjadanes opoldne drugi trojček tekem zaključujejo z Nemčijo, to pa kot selektor vodi, ne pozabimo,, ki je Slovence leta 2015 popeljal do srebrne kolajne na EP.