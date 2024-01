Najboljša sta Andreja Leški in Enej Marinič

Najboljša slovenska judoistka leta 2023 je po pričakovanju Andreja Leški. Koprska šampionka, ki je 8. januarja praznovala 27. rojstni dan, je lani zablestela na obeh velikih tekmovanjih v kategoriji do 63 kilogramov. Judoistka Bežigrada si je na majskem svetovnem prvenstvu v Dohi izbojevala srebrno kolajno, pol leta pozneje pa je v Montpellierju navdušila še z osvojitvijo naslova evropske prvakinje, s katerim je kronala sijajno sezono.

Za Leškijevo, ki že vrsto let trenira pri JK Bežigrad, sta se med članicami v točkovanju zvrstili Maruša Štangar (Olimpija, do 48 kg) in Kaja Kajzer (Bežigrad, do 57 kg). Vse tri borke so tudi zelo resne kandidatke za nastop in vidne uvrstitve na poletnih olimpijskih igrah v Parizu.

Nagrado za najboljšega judoista lanskega leta je prejel Enej Marinič. FOTO: Rok Rakun/ppr.si

V moški konkurenci je priznanje prejel Enej Marinič (Branik Maribor), ki je lani v kategoriji nad 100 kilogramov zablestel z bronastim odličjem na turnirju za veliko nagrado Zgornje Avstrije v Linzu, drugi je bil Vito Dragič (Impol, nad 100 kg), tretji pa Martin Hojak (Bežigrad, do 73 kg).

V klubski razvrstitvi se je pred mariborskim Apolonom in ljubljansko Olimpijo na vrh zavihtel JK Bežigrad, ki je pred dnevi proslavil 50 let svojega obstoja. Omeniti kaže še, da je na današnji slovesni prireditvi v Ljubljani nagrado za življenjsko delo prejel Franc Očko, dolgoletni generalni sekretar pri Judo zvezi Slovenije.