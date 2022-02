Najboljši podajalec vseh časov potrdil upokojitev

Nekaj dni potem, ko je zaokrožila vest, da bo legendarni podajalec v ligi NFL Tom Brady končal kariero, je to danes sporočil tudi 44-letni zvezdnik. »Vedno sem verjel, da lahko v športu uspeš le, če daš od sebe vseh 100 odstotkov. Če tega ni, tudi ni uspehov in prav zmage so tisto, kar me je ves čas gnalo naprej,« je zapisal Brady.

»Vsak dan od tebe zahteva maksimalno fizično, mentalno in čustveno pripravo. Tako sem deloval zadnjih 22 let. Na športnem področju in v življenju ni bližnjic,« je dodal Brady in zaključil: »To zapisati je najtežje, a prišel je tudi ta trenutek: sporočam, da sem zaključil športno pot.«

Petkrat je bil najkoristnejši igralec finala

Brady je večino kariere igral za ekipo New England Patriots, zadnji dve sezoni pa je bil pri Tampa Bay Buccaneers. Skupno je osvojil rekordnih sedem naslovov prvaka v ligi NFL. Ljubitelji in poznavalci ameriškega nogometa ga označujejo za najboljšega vseh časov.

Tom Brady v majici Tampa Bay Buccaneers. FOTO: Kevin C. Cox/AFP

V 22-letni karieri je bil Brady ob sedmih naslovih prvaka med drugim petkrat najkoristnejši igralec finala, trikrat najkoristnejši igralec lige, 15-krat pa je bil izbran na tekmo zvezd. Ob tem je s 624 podajami za zadetek vodilni na večni lestvici, prav tako je vodilni po številu podanih jardov (84.520), rekorder pa je tudi po številu zmag, zbral jih je 243.

Brady je po univerzitetni karieri, ko je igral za Michigan med letoma 1996 in 1999, v ligo NFL vstopil šele kot 199. izbrani igralec na naboru leta 2000. Kljub temu je takoj opozoril nase in nato osvojil šest naslovov z New Englandom (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018), prav tako pa je bil prvak tudi s Tampo (2020).