Najprej kolajni na EP in OI, nato domači lov na svetovni rekord

Slovenska atletika je dobila nov zagon. Prihajajoči konec tedna bo v znamenju evropskega prvenstva v Rimu, kjer bodo Slovenci v najožjem krogu kandidatov za odličja, morda tudi najbolj žlahtne barve. Pred začetkom EP smo se pogovarjali s Primožem Fegušem, ki je ob koncu leta 2022 nasledil Romana Dobnikarja in stopil na čelo Atletske zveze Slovenije. Feguš optimistično zre proti tekmovalnim ciljem in napoveduje organizacijske presežke, z novim štadionom morda tudi miting zlate lige v Ljubljani.

Pred vrati je prvi vrhunec sezone, evropsko prvenstvo v Rimu. Slovenski tekmovalci so letvico v zadnjih sezonah postavili zelo visoko, s čim bi bili zadovoljni tokrat?

Norme za evropsko prvenstvo so zbrane, v Rim potuje 24 slovenskih atletov in atletinj. Žal nam je, da nismo mogli v kvalifikacije prijaviti mešane štafete 4x400 m, a se štafeta ni uspela zbrati v najmočnejši postavi. Na EP pričakujem tri, mogoče celo štiri kolajne, Kristjan Čeh je velik favorit za odličje, Tina Šutej v skoku s palico dosega zelo konstantne izide, evropski vrh se je sicer zelo razširil, a realno lahko pričakujemo stopničke. Potem sta tu še Lia Apostolovski v skoku v višino in Anita Horvat, ki je na začetku sezone postavila nekaj dobrih izidov. Obeta se nam zanimivo evropsko prvenstvo.

Glavni cilj sezone bodo nedvomno olimpijske igre, tudi v Parizu bodo apetiti visoki.

V Parizu bo tekmovalo 10 do 12 slovenskih atletov, konkurenca bo najboljša na svetu, vsi bodo prišli na OI v najboljši formi in rezultate je veliko težje napovedovati. Kljub vsemu verjamem, da imamo možnosti za dve odličji, morda v ta krog kandidatov lahko vstopi še kdo, tudi na OI se dogajajo presenečenja. Osebno pričakujem, da tako na EP kot na OI medalja ne bo izostala, vprašanje je le, kakšne barve bo.