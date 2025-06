Najprej šampionska lovorika, nato v Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Natanko 50 let je naokrog, odkar je v Sloveniji gostoval takrat novi šahovski svetovni prvak Anatolij Karpov? Na kakšen nenavaden način je takrat prišel do te lovorike? Kako se je nato odrezal na Vidmarjevem memorialu v Ljubljani in Portorožu? Kaj je o Rusu takrat zapisal Delov novinar in izjemen šahovski poznavalec Boris Kutin? Koliko časa je bil Karpov na svetovnem vrhu in kakšno vlogo je opravljal v ruskem političnem prostoru? in Kako je proti njem ukrepala Mednarodna šahovska zveza, potem ko je Rusija napadla Ukrajino?