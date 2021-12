Naposled Lewandowski le pred Messijem

Jamajška atletinja Elaine Thompson-Herah in poljski nogometaš Robert Lewandowski sta bila izbrana za najboljša športnika leta na svetu v izboru Mednarodnega združenja športnih novinarjev. Za najboljšo ekipo leta je 529 novinarjev iz 114 držav izbralo italijansko nogometno reprezentanco. Na 15. mestu sta bila Janja Garnbret in Tadej Pogačar. Prvič so bili med kandidati za športnika leta na svetu AIPS kar trije Slovenci. Najboljša športna plezalka na planetu Janja Garnbret je pristala na 15. mestu (121 točk) med 31 kandidatkami. Tudi kolesar Tadej Pogačar je bil 15. (151), njegov športni kolega Primož Roglič pa 18. (104) med 29 kandidati, ki so bili pred tem izbrani za glasovanje.

Thompson-Herahova je prvič osvojila to priznanje za tri šprinterske zlate olimpijske medalje v Tokiu, Dobila je 605 točk. Druga je bila dobitnica zlate žogo za najboljšo nogometašico leta, Španka Alexia Putellas. Članica Barcelone je prejela 490 točk. Tretja je bila svetovna rekorderka v troskoku in olimpijska zmagovalka iz Venezuele Yulimar Rojas (346 točk).

Lewandowski, član nemškega Bayerna, je dobil 435 točk in je ohranil naslov med športniki, ki ga je prvič osvojil lani. Na drugem mestu je svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen, Nizozemec je prejel 349 točk, sedemkratni dobitnik zlate žoge Lionel Messi pa je bil tretji. Nekdanji član Barcelone, sedaj igralec PSG, je tudi za svoje predstavi v argentinski reprezentanci, zmagovalki južnoameriškega prvenstva dobil 314 točk. Italijanska nogometna reprezentanca, ki je poleti osvojila naslov evropskega prvaka, je dobila 767 točk, drugi so bili nogometaši nemškega Bayerna (503), tretja pa nogometna reprezentanca Argentine (459).

V izboru tiskovnih središč je največ glasov dobilo tisto na prizorišču olimpijskih in paraolimpijskih iger v Tokiu.

Elaine Thompson-Herah je v Tokiu osvojila tri zlata olimpijska odličja. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Warholm le četrti, Đoković peti

Izidi glasovanja: - atletinja leta: 1. Elaine Thompson-Herah (Jam, atletika) 605 točk, 2. Alexia Putellas (Špa, nogomet) 490, 3. Yulimar Rojas (Ven, atletika) 346, 4. Naomi Osaka (tenis, Japonska) 297, 5. Emma Raducanu (VB, tenis) 267, 6. Emma Mckeon (Avs, plavanje) 257, 7. Faith Kipyegon (Ken, atletika) 200, 8. Angelina Melnikova (Rus, ritmična gimnastika) 191 . Mikaela Shiffrin (ZDA, alpsko smučanje) 191, 9. Sifan Hassan (Niz, atletika) 183, 10. Ashleigh Barty (Avs, tenis) 152, ... 15. Janja Garnbret (Slo, športno plezanje) 121.

športnik leta: 1. Robert Lewandowski (Pol, nogomet) 435, 2. Max Verstappen (Niz, formula 1) 349, 3. Lionel Messi (Arg, nogomet 311, 4. Karsten Warholm (Nor, atletika) 291, 5. Novak Đoković (Srb, tenis) 289, 6. Cristiano Ronaldo (Por, nogomet) 280, 7. Aron Szilagyi (Mad, sabljanje) 271, 8. Armand Duplantis (Šve, atletika) 235, 9. Eliud Kipchoge (Ken, atletika) 207, 10. Lewis Hamilton (VB, formula 1) 200, ... 15. Tadej Pogačar (Slo, kolesarstvo) 151, 18. Primož Roglič (Slo, kolesarstvo) 104.

ekipa leta: 1. nogometna reprezentanca Italije 767, 2. Bayern München, nogomet 503, 3. nogometna reprezentanca Argentine 459, 4. Chelsea, nogomet 370, 5. Liverpool, nogomet 257, 6. košarkarska reprezentanca ZDA 228, 7. Barcelona, nogomet ženske 216, 8. nogometna reprezentanca Brazilije, OI 205, 9. rokometna reprezentanca Francije 187, 10. Milwaukee Bucks, košarka 164 ...