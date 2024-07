Nasledniki

Naš najmlajši velemojster Jan Šubelj letos še zadnjič nastopa v mladinski kategoriji. 20-letnik sicer že nekaj časa igra pomembno vlogo v članski izbrani vrsti in je letos osvojil svoj prvi naslov državnega prvaka v standardnem šahu med člani, s prihodnjim letom pa bo tudi dokončno zapustil mladinske vrste. V njih je naši državi prinesel številne kolajne in visoke uvrstitve z mednarodnih tekmovanj. Eno svojih najboljših predstav je prikazal na lanskem svetovnem mladinskem prvenstvu v Mehiki, ko je vseskozi krojil sam vrh, a na koncu brez poraza in zgolj s pol točke zaostanka za zmagovalcem končal na nehvaležnem, a še vedno odličnem petem mestu.

Na žalost mu omenjenega dosežka ni uspelo ponoviti ali pa še nadgraditi na letošnjem prvenstvu v Indiji, ki je bilo zanj zadnje. Kot sedmi nosilec tokrat zagotovo ne more biti zadovoljen s končnim 29. mestom, priložnost, da popravi vtis, pa bo imel še na prvenstvu v hitrih disciplinah, ki ga na začetku avgusta čaka v uzbekistanski prestolnici Taškentu.

Čelni deski ekipe, Matic Lavrenčič in Rudi Olenik Čampa, že imata za sabo uspešne nastope za člansko reprezentanco na srednjeevropskem pokalu.

Z Janom je lani Slovenija po več kot desetletju dobila novega igralca z najvišjim šahovskim naslovom. Tovrstne generacijske luknje v majhnih državah z omejenim naborom mladih talentov niso nekaj neobičajnega, Šahovska zveza Slovenije pa poskuša na različne načine poskrbeti za to, da naslednjega velemojstra oziroma velemojstrice ne bi čakali tako dolgo.

Zveza je tako med drugim v zadnjem obdobju organizirala kar nekaj uradnih mednarodnih tekmovanj v članskih in mladinskih konkurencah, s čimer je naše igralke in igralce dodatno motivirala za nastope v močni konkurenci na domačih tleh. S tem namerava nadaljevati, saj bo prihodnje leto pri nas potekalo evropsko ekipno prvenstvo za mladince.

Letošnje tekmovanje se je pretekli teden odvijalo na grškem Rodosu, slovenska delegacija pa je v vsaki izmed štirih kategorij, med fanti in dekleti do 18 oziroma 12 let, nastopila s po eno ekipo. Razveseljivo je dejstvo, da so številni naši v svojih kategorijah med mlajšimi in bodo lahko, bogatejši za letošnje izkušnje, nastopili tudi prihodnje leto na domačem prizorišču. Iz jedra perspektivnih mladink in mladincev v različnih starostnih kategorijah je ob spodbudnih pogojih za njihov napredek namreč mogoče iskati Janove naslednike, ki bodo poskrbeli za nove vrhunske rezultate v mladinskih konkurencah in uspešen preboj v članske vrste.

Šahovska zveza Slovenije poskuša na različne načine poskrbeti za to, da naslednjega velemojstra oziroma velemojstrice ne bi čakali tako dolgo.

Da obstaja precej realne podlage za optimistične napovedi, so na Rodosu dokazale vse naše ekipe. Še posebej pa fantje do 18 let, ki so bili vse do konca v igri za stopničke, zato končno 10. mesto nikakor ne odraža njihovih kvalitetnih predstav. Povsem enakovredno so se borili proti najboljšim ekipam na prvenstvu, med drugim iztržili neodločen izid proti drugouvrščeni Armeniji, na žalost pa zapravili še nekaj odličnih priložnosti, ki bi jim zagotovile zares vrhunski rezultat.

Čelni deski ekipe, Matic Lavrenčič in Rudi Olenik Čampa, že imata za sabo uspešne nastope za člansko reprezentanco na srednjeevropskem pokalu, v tej generaciji pa je še nekaj adutov, ki bi se jima pri tem lahko kmalu pridružili. Hkrati je pomembno, da si na tovrstnih tekmovanjih zgodaj začnejo nabirati nepogrešljive mednarodne izkušnje tudi mlajši igralci in igralke, s katerimi v prihodnje generacijski preskok morda ne bo več tako boleč.