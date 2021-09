Natalia Grossman nasledila Janjo Garnbret

Američanka Natalia Grossman je v Moskvi postala nova svetovna prvakinja v balvanskem plezanju. Dvajsetletnica iz Boulderja je po dveh svetovnih prvenstvih (2018, 2019) na prestolu balvanske svetovne prvakinje nasledila Janjo Garnbret. Med finalistkami ni bilo Slovenke, Lučka Rakovec in Vita Lukan sta v polfinalu zasedli deseto in 15. mesto.



Ameriško zmagoslavje bi lahko ogrozila Italijanka Camilla Moroni, ki je zgolj za Grossmanovo zaostajala že v polfinalu. Moronijeva je osvojila tudi zadnji vrh, a Američanka kot zadnja na prizorišču ni naredila napake. Vrstnica Grossmanove je v svojem prvem velikem finalu na največjih tekmah tako prišla do prvega srebra. Za rešitev balvanskih problemov je potrebovala več poskusov. Tretje mesto je pripadlo 23-letnici iz Niša Staši Gejo. Srbska tekmovalka je bila bronasta že na SP leta 2018.



