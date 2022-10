Ne verjame še, da lahko premaga vsako tekmico

Dan po Anki Pogačnik (do 70 kg) se je do devetega mesta na svetovnem prvenstvu v judu dokopala tudi Patricija Brolih (do 78 kg), kar je njena najboljša uvrstitev na tem tekmovanju. Z njo si je 25-letna judoistka Bežigrada priborila pomembne točke v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu.

Potem ko je bila Patricija v uvodnem krogu svetovnega prvenstva v Taškentu prosta, je v drugem z vazarijem ugnala Mongolko Erdenet-Od Batbayar (7:0), v osmini finala pa jo je z iponom ustavila Nemka Alina Böhm (0:10), ki se je aprila letos v Sofiji ovenčala z naslovom evropske prvakinje.

»Imela sem višji cilj. Očitno si še ne zaupam dovolj. Kot kaže, še nisem na tisti točki, da bi toliko verjela vase, da lahko premagam vsako tekmico,« je po porazu z Böhmovo razmišljala Brolihova. Na jutrišnji zadnji dan posamičnih bojev v glavnem mestu Uzbekistana se bosta pod slovensko zastavo v borila še naša težkokategornika Vito Dragič in Enej Marinič.

Dragič, ki si je na junijskih sredozemskih igrah v Oranu izbojeval zlato lovoriko, se bo v prvem krogu spoprijel z Romunom Vladutom Simionescujem, Marinič pa bo uvodoma prost, v drugem krogu pa se bo postavil po robu Francozu Josephu Terhecu.