Nika Križnar tik pod zmagovalnim odrom

Japonska skakalna zvezdnica Sara Takanaši je zanesljivo opravila z vsemi tekmicami na današnji tekmi za veliko nagrado Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Frenštatu. S skokoma, dolgima 101,5 in 104,5 metra, je za 15,4 točke ugnala drugouvrščeno rojakinjo Nozomi Marujama (96,5 m in 103 m).



Najboljša Slovenka je bila tokrat Nika Križnar (99 m in 95,5 m), ki je pristala na nehvaležnem četrtem mestu. Od tretjeuvrščene Norvežanke Silje Opseth (96 m in 100 m) jo je ločilo 4,1 točke. Urša Bogataj (86,5 m in 93 m), zmagovalka uvodnih treh preizkušenj v letošnjem poletnem »svetovnem pokalu«, je bila v spremenljivih razmerah tokrat šesta.



Jerneja Brecl (84 m in 90,5 m) je skočila na enajsto mesto, med dobitnice točk pa sta se prebili tudi Ema Klinec (85 m in 86) in Katra Komar (89 m in 77 m), ki sta se uvrstili na 16. oziroma 22. mesto. Špela Rogelj (79 m) je z 32. mestom ostala praznih rok.

Presečnik najboljši Slovenec v celinskem pokalu

Na drugi tekmi za celinski pokal skakalcev je zmagal Avstrijec Mika Schwann. Najboljši Slovenec je bil znova Jernej Presečnik, ki je zasedel 10. mesto. Od naših tekmovalcev so točke osvojili tudi Aljaž Osterc (19.), Žak Mogel (24.), Taj Ekart (27.) in Rok Masle (30.). Prekratek za finale je bil v drugo Marcel Stržinar (40.).

