Norris pokvaril nizozemsko veselico v Zandvoortu

Britanski dirkač Lando Norris je danes pokvaril nizozemsko veselico v Zandvoortu. McLarnov as je bil namreč najhitrejši v kvalifikacijah za jutrišnjo veliko nagrado Nizozemske v formuli 1, za katero bodo zelene luči prižgali (oziroma rdeče ugasnili) ob 15. uri.

Norris, ki si je najboljši štartni položaj pridirkal s časom 1:09,673, je kar za 0,356 sekunde prehitel drugouvrščenega domačega šampiona Maxa Verstappna (Red Bull). »To je čudovit dan. Vedno je lepo štartati iz ospredja. V Zandvoort smo sicer pripeljali s seboj nekaj izboljšav, ki na dirkalniku res dobro delujejo,« je bil nasmejan 24-letni Anglež, ki ima – mimogrede – tudi belgijsko državljanstvo.

Čeprav se je tudi Verstappen spogledoval z najboljšim štartnim izhodiščem, je bil na koncu zadovoljen tudi z drugim mestom. »Moramo biti realni – v kvalifikacijah nam namreč malo manjka. Dal sem vse od sebe in vesel sem, da bom štartal iz prve vrste,« je dejal 26-letni Nizozemec in tako kot pravzaprav vsi potarnal zaradi močnih vetrovnih sunkov, ki so oteževali vožnjo na vso moč.

Max Verstappen je takole pozdravil svoje številne navijače. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Tretji je bil Norrisov moštveni sotekmovalec, Avstralec Oscar Piastri (+ 0,499), na četrtem mestu je pristal Landov rojak George Russell (Mercedes, + 0,571), peti je bil Verstappnov ekipni kolega, Mehičan Sergio Perez (+ 0,743), šesti pa Ferrarijev monaški adut Charles Leclerc (+ 0,909).

Njegov španski moštveni sotekmovalec Carlos Sainz mlajši se je moral sprijazniti z enajstim mestom, več pa si je obetal tudi angleški zvezdnik Lewis Hamilton (Mercedes), ki je zasedel šele 12. mesto.

Huda nesreča Sargeanta

Kvalifikacije so sicer minile brez Američana Logana Sargeanta (Williams), ki je med tretjim prostim treningom silovito trčil v zaščitno ogrado. Pri tem je močno poškodoval svoj dirkalnik, ki so ga povrhu zajeli plameni, sam pa jo je na srečo odnesel brez posledic.