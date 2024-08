Norris ukradel šov Verstappnu pred njegovimi številnimi navijači v Zandvoortu

Britanski dirkaški as Lando Norris (McLaren) je v Zandvoortu osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Potem ko je zanesljivo v svojo korist odločil včerajšnje kvalifikacije, je danes slavil še zanesljivo zmago na veliki nagradi Nizozemske, pri čemer je odpeljal še najhitrejši krog dirke in zanj prejel dodatno točko za svetovno prvenstvo v formuli 1.

Norris je tako vnovič pokvaril veselico številnih nizozemskih navijačev, ki so stiskali pesti za domačega ljubljenca Maxa Verstappna. Red Bullov šampion je sicer odlično štartal, do prvega zavoja prehitel 24-letnega Angleža in vodil do 18. kroga, ko mu je Lando vrnil milo za drago in se spet prebil na prvo mesto. »To je bilo ključno za uspeh,« se je po dirki strinjal nasmejani zmagovalec in za svojo vožnjo dejal, da je bila – če odmisli štart – skoraj popolna.

Max Verstappen (levo) tokrat ni bil kos Landu Norrisu. FOTO: Simon Wohlfahrt/AFP

»Pričakoval sem, da bo Max bolj pritiskal, kar pa se na srečo ni zgodilo,« si je oddahnil Norris, ki je imel v cilju zajetnih 22,896 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Verstappnom. Nizozemski šampion je priznal, da je bilo drugo mesto tokrat največ, kar je lahko iztržil. »Dal sem vse od sebe, toda več nisem mogel izvleči,« je pojasnil Verstappen, ki ima kot vodilni v skupni razvrstitvi še vedno lepih 70 točk zaloge pred najbližjim zasledovalcem Norrisom.

Tretjega mesta se je veselil Monačan Charles Leclerc (Ferrari), ki je za zmagovalcem zaostal za 25,430 sekunde. Pred četrtouvrščenim Norrisovim moštvenim sotekmovalcem, Avstralcem Oscarjem Piastrijem, je imel slabi dve sekundi naskoka.

Naslednja dirka formule 1 bo že čez teden dni v Monzi.