Kamničanke premagale same sebe

Odbojkarice Calcit Volleyja so vpisale še tretji poraz v letošnji izvedbi lige prvakinj. V dvorani Tivoli so po ogorčenem boju morale priznati premoč nemški ekipi Potsdama, ta je zmagala s 3:2 (-18, 23, 18, -23, 14). Kamničanke so kljub porazu vknjižile prvo točko v letošnjem tekmovanju.

Prvi niz so prepričljivo dobile, se v drugem kosale skoraj do konca, gostje, pri njih so odbojkarice iz osmih različnih držav in le tri Nemke, pa so bile v tretjem precej boljše. Calcitovke so nato izsilile odločilen peti niz, v tem vodile že z 9:6, 11:9 in 13:11 ter v sami končnici še za točko (13:12), a vendarle izgubile. Pri gostiteljicah je na koncu največ točk zbrala Maša Pucelj, kar 26, pri nemški zasedbi pa se je točkovno najbolj izkazala Američanka Danielle Harbin (21).

»Osebno sem razočaran, saj smo imeli lepo priložnost, da bi zmagali, na koncu smo premagali sami sebe. Tu ni opravičila, niti to, da imamo mlado, neizkušeno ekipo, kajti v končnici smo naredili preveč lastnih napak, nekaj točk smo tehnično slabo oddelali in s tem res ne morem biti zadovoljen. Ne morem reči, v redu je, dekleta, bo drugič bolje, ne, tokrat bi moralo biti bolje, kajti glede na potek tekme, bi to tekmo morali dobiti. Toda če gledam skozi vso tekmo, smo dobro stopili na igrišče, verjeli vase, da lahko zmagamo. V prvem nizu, ki je bil eden naših najboljših v tej sezoni, smo bili dovolj agresivni in kakovostni, vse je bilo v redu, je pa to težko držati skozi vso tekmo. Dobro je, da smo se po padcu v tretjem nizu vrnili v igro, da smo zaupali vase, žal pa to ni bilo dovolj za zmago. Res je, da smo osvojili točko, vendar z njo ne moremo biti zadovoljni,« je dejal trener Calcit Volleyja Bruno Najdič.

Maša Pucelj je dodala: »Prvi niz smo resnično odigrale na vrhunski ravni, škoda za drugi niz, medtem ko mi za tretjega ni jasno, kaj smo počele, toda zato smo v četrtem in petem spet igrale, kot bi morale tudi v tretjem, kar se je poznalo na rezultatu. Vesela sem sicer te točke, po drugi strani pa tudi razočarana, saj smo imele lepo priložnost za kaj več. Malo je bilo smole, malo naše nezbranosti. Škoda.« Naslednjo tekmo bodo Kamničanke odigrale že naslednjo sredo, ko bodo gostovale pri poljskem klubu Grot Budowlani Łódź.