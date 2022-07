Nova polomija Ferrarija, Verstappen ima avtocesto do naslova

Vroča proga Paul Ricard v Le Castelletu na jugu Francije je ponudila več razburljivosti kot običajno in prinesla pričakovanega zmagovalca. Svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je izkoristil odstop glavnega tekmeca Charlesa Leclerca (Ferrari) ter še povečal prednost v svetovnem prvenstvu. Ta zdaj znaša že 63 točk. Do konca je sicer še deset dirk, vendar se zdi, da hitri, a nezanesljivi Ferrari, ne more ogroziti primata Red Bulla.

Leclerc, ki je dobil prejšnjo dirko v Avstriji, je bil na dobri poti, da Ferrariju privozi tretjo zaporedno zmago. Ubranil je najboljši štartni položaj, vendar potem ga je sredi dirke zavrtelo in končal je v ogradi. Po radiu je povedal, da je odpovedala stopalka za plin, res pa je imel že zelo obrabljene gume, zato ni bilo takoj jasno, kaj je povzročilo odstop.

Charles Leclerc je predčasno končal dirko. FOTO: Christophe Simon/AFP

Najboljši rezultat sezone je dosegel Mercedes, sedemkratni prvak Lewis Hamilton je bil drugi, George Russell pa tretji, potem ko je v zadnjih krogih premagal Sergia Pereza (Red Bull). Eden od junakov dirke je bil drugi Ferrarijev voznik Carlos Sainz, ki je štartal 19. in zasedel peto mesto ter osvojil še točko za najhitrejši krog, kar je bila bolj slaba tolažba za rdeče iz Maranella. Če ga ne bi nekaj krogov pred ciljem poklicali v bokse na menjavo gum, bi bil kljub petsekundni kazni morda celo tretji.

Verstappen je dosegel 27. zmago v karieri in sedmo v sezoni, Hamilton pa je na svoji jubilejni 300. dirki v karieri 187-ič stopil na zmagovalni oder. Več kot 300 dirk so doslej odpeljali le Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Jenson Button, Rubens Barrichello in Fernando Alonso.

Lewis Hamilton kaže napredek iz dirke v dirko. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

»Odlično delo, fantje. Dosegli smo izid sezone, zdaj moramo še bolj pritiskati,« je bil po prihodu skozi cilj na opravljeno ponosen Hamilton, ki je na štartu prehitel Pereza. Pred tem je trikrat zapored osvojil tretje mesto, zdaj pa stopil še stopničko višje. »Naše moštvo nikdar ne obupa. Nisem pogledal, koliko teže sem izgubil med dirko, vendar domnevam, da okrog tri kilograme. Zdaj bom to nadoknadil z vodo,« je bil precej izčrpan Anglež, ki še čaka prvo zmago v sezoni. Doslej je dosegel vsaj eno v vsaki od debija leta 2007.

»To je bila vroča, dolga in naporna dirka. Ritem je bil močan, Checo (Perez; op. p.) mi je bil za petami in ko sem zagledal zastavo, sem bil presrečen. Dolgo časa je minilo, odkar smo imeli dva voznika na zmagovalnem odru, zato smo lahko zares veseli,« je v pogovoru z nekdanjim dirkačem Davidom Coulthardom povedal mladi Russell, ki ima še 16 točk prednosti pred rojakom. Četrtič v sezoni je bil tretji in potrdil, da bo v prihodnosti kandidat za vrh.

Ferrari se je spet premagal sam. FOTO: Eric Gaillard/AFP

Verstappen je imel zadnjo besedo. Takoj po zmagi ni zvenel preveč navdušeno, vendarle Leclerca raje premaga na stezi, toda po nekaj minutah se je sprostil. Vesel se bil tudi glasne podpore nizozemskih navijačev. »Imeli smo dober ritem od štarta, pritiskal sem na Charlesa. V tej vročini se je težko odločiti za prehitevalni manever, ker se gume hitro pregrevajo, poskusil sem samo enkrat. Prvi smo se odločili za postanek, ostal sem miren in stvari so mi šle na roko. Ko sem slišal, da Leclerca ni več v dirki, sem vozil v svojem ritmu in varčeval z gumami ter prišel do pomembne zmage. To je bil lep dan,« je vtise strnil šele 24-letni Verstappen, ki je pokazal športni duh, ko je takoj po Monačanovi nesreči vprašal nadrejene, ali je s tekmecem vse v redu. Odgovor je bil pritrdilen. Je pa vprašanje, kako je Leclerc prenesel novo razočaranje. Preden je zapustil rdeči dirkalnik, je v mikrofon zarjovel kot lev.

Naslednja dirka bo čez teden dni na Madžarskem.