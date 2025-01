Novo priznanje za Andrejo Leški

Na slovesni prireditvi Judo zveze Slovenije (JZS) v Mariboru so podelili nagrade najuspešnejšim borkam in borcem ter klubom minulega leta. V ženski konkurenci je najboljša judoistka po pričakovanju znova postala Andreja Leški, olimpijska prvakinja v kategoriji do 63 kilogramov iz Pariza.

Za 28-letno Koprčanko, sicer članico ljubljanskega Bežigrada, se je uvrstila njena klubska kolegica Kaja Kajzer (do 57 kg), lanska evropska podprvakinja iz Zagreba, tretja pa je bila Anka Pogačnik (JK Triglav Kranj, do 70 kg), oktobra srebrna na vojaškem svetovnem prvenstvu v Taškentu in deveta na olimpijskih igrah v Parizu.

Med moškimi je priznanje za najboljšega slovenskega judoista prejel olimpijec Enej Marinič (JK Branik Maribor, nad 100 kg), drugo mesto je v točkovanju JZS osvojil Nace Herkovič (JK Slovenj Gradec, do 81 kg), tretje pa David Štarkel (JK Impol, do 60 kg).

Najboljši slovenski judoist minulega leta je Enej Marinič. FOTO: Rok Rakun/ppr.si

Med mlajšimi članicami sta bili najboljši Jevgenija Gajić (JK Slovenj Gradec) in Maša Slavinec (JK Križevci), tretje mesto pa je pripadlo Tari Janjić (Ivo Reya), med mlajšimi člani pa si je največ točk priboril Nace Herkovič, za katerim sta se zvrstila Gal Bertalanič Žižek (JK Branik Maribor) in Gašper Kokalj (ŠD GIB Šiška).

V konkurenci mladink je na vrhu pristala Nika Koren (JK Bežigrad), medtem ko sta si drugo mesto delili Tara Janjić (Ivo Reya) in Kaja Schuster (JK Bežigrad), med mladinci pa je bil št. 1 Vid Kavnik (JK Slovenj Gradec), drugi Žan Kostanjšek (JK Oplotnica) in tretji Timotej Kos (JK Impol).

V klubski konkurenci je zmagovalec slovenskega pokala postal JK Bežigrad, drugi je bil JK Slovenj Gradec, tretji pa JK Apolon Maribor.