Obeta se slovenska veselica nad Gardskim jezerom

»V Arcu je vedno dobro vzdušje, ogromno navijačev pride iz Slovenije. Prvič po letu 2019 so normalni pogoji brez nekih omejitev zaradi covida. Fino bo, jaz bom dal kot vselej vse od sebe in poskusil narediti, kar se da,« pove Tim Gajser pred nedeljsko dirko za VN Trentina, kjer se obeta slovenski praznik. Kako sta s Špelo potovala proti Gardskemu jezeru, koga vidi kot glavnega tekmeca za naslov in kakšne so njegove želje na progi Pietramurata ...