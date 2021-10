Obračun Dončića in Dragića za neprespano nedeljo

Ne, šport ne gre proti zimskemu spanju, na zunanjih tekmovališčih in dvoranskih igriščih se bo iskrilo. Nogomet bo globalno spet plenil pozornost. Ponedeljek, 18. oktobra, prvi dan novega tedna in takoj zadetek v polno. V stari Olimpiji, na prizorišču antičnih olimpijskih iger, bodo prižgali plamenico, ki bo nato svojo pot nadaljevala vse do Pekinga, kjer bodo 4. februarja 2022 odprli 24. zimske olimpijske igre. Velika kot temeljni šport je tudi gimnastika, v japonskem Kitakjušuju bodo slovesno odprli svetovno prvenstvo v športni gimnastiki. Na njem pa bo svoj labodji spev imel slovenski telovadec Sašo Bertoncelj.

Bezjak v Velenju

Liga prvakov, kaj pa drugega. Torek, 19. oktobra, bo znova elitna, v središču zanimanja 3. kola bodo tekme med Paris Saint-Germainom in Leipzigom s Kevinom Kamplom, Atleticom iz Madrida Jana Oblaka in Liverpoolom, moldavski Šerif Lovra Bizjaka, ki je madridski Real ujel v laso, gostuje pri Interju Samirja Handanovića. Velenjsko Gorenje v skupinskem delu rokometne evropske lige ob 18.45 gosti Magdeburg, za katerega igra tudi Marko Bezjak. Košarkarji Cedevite Olimpije začenjajo evropski pokal, ob 21. uri gostujejo pri španski Gran Canarii.

Iličić k rdečim vragom

Nogometna liga prvakov bo zagotovo kaj ponudila tudi v sredo, 20. oktobra. Benjamin Verbič s kijevskim Dinamom gostuje v Barceloni, Josip Iličić in fantje iz Atalante gredo v pekel Old Trafforda k rdečim vragom Manchester Uniteda. Benjamin Šeško in Salzburg na Solnograškem pričakujeta Wolfsburg.

Žan Kranjec bo tudi v Söldnu udarni slovenski veleslalomski adut. FOTO: Leonhard Föger/Reuters

Nova težka Murina naloga

V četrtek, 21. oktobra, v konferenčni ligi, ne bodo preveč debatirali. Takoj se bodo z nogami udarili za svoje pravice. V skupini G Mura v obračunu 3. kola gosti francoski Rennes v novi težki nalogi za odprtje svojega tekočega točkovnega računa. V noči na četrtek bosta novo sezono lige NBA začela tudi Goran Dragić in Vlatko Čančar. Dragićev Toronto gosti Washington, Denver slovenskega reprezentanta z olimpijskih iger gostuje pri Phoenixu.

Začetek za Dallas

V noči na petek, 22. oktobra, ne bo spanja. Luka Dončić in Dallas bosta v rednem delu sezone NBA prvič v pogonu, ob 1.30 se začne dvoboj z Atlanto. Hokej bo v akciji s tekmo SŽ Olimpije v ligi ICEHL (19.45) proti Beljaku, v formuli 1 se s prostima treningoma začenja VN ZDA v Austinu.

V nedeljo bo slovenska prestolnica živahna zaradi ljubljanskega maratona. FOTO: Jožže Suhadolnik

Alpinci odpirajo sezono

Alpski smučarji in smučarke so na preži. V soboto, 23. oktobra, se začne na ledeniku Rettenbach nad Söldnom nova sezona svetovnega pokala, ki bo imela vrhunec tudi na olimpijskih igrah. Najprej bodo v veleslalomu drvela dekleta, vožnji sta ob 10. in 13. uri. V 1. SNL bo sobotni vrh v Kopru, kjer (20.15) gostuje »nova« Olimpija, v ligi ABA košarkarje Krke ob 19. uri čaka težko gostovanje pri Partizanu. Rokometašice Krima Mercatorja v 5. kolu lige prvakinj ob 16. uri gostujejo v Odenseju. V F1 so kvalifikacije (ob 23. uri) za VN ZDA.

El clasico

Nogomet bo glavni v nedeljo, 24. oktobra. V 10. kolu španskega prvenstva je ob 16.15 na vrsti el clasico med Barcelono in Real Madridom. Denimo v Angliji se bosta udarila Manchester United in Liverpool (17.30), v Italiji Roma in Napoli (18) ter Inter in Juventus (20.45). V Franciji bo vedno vroč derbi med Marseillem in PSG (20.45). V slovenski prestolnici bo 25. ljubljanski maraton, štart ob 9.15, v Austinu VN ZDA v formuli 1 (21), v Misanu VN Emilije Romanje v motociklističnem razredu moto GP (14. ura). Tim Gajser nastopa na VN Trentina v motokrosističnem razredu MXGP, Cedevita Olimpija v jadranski ligi ob 19. uri gosti Budućnost. Ne pozabimo! V noči na nedeljo je v NBA ob 1.30 na sporedu dvoboj Toronta (Dragić) in Dallasa (Dončić)! Zimsko? Seveda – veleslalom fantov za svetovni pokal v Söldnu (10. in 13.15), v ligi ICEHL Olimpija gre v Dornbirn (17.30)