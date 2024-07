Ocon naslednje leto za Haas

Francoski dirkač Esteban Ocon se bo naslednjo sezono pridružil ekipi Haas, s katero je podpisal večletno pogodbo. Poleg Ocona bo prihodnje leto za ameriško ekipo vozil tudi 19-letni Britanec Oliver Bearman, ki je letos navdušil na veliki nagradi Savdske Arabije, na kateri je zamenjal Ferrarijevega voznika Carlosa Sainza. Od ekipe se poslavljata Nico Hülkenberg in Kevin Magnussen.

»Ključno je, da bomo imeli prihodnje leto poleg Oliverja Bearmana voznika z izkušnjami, a je Esteban star šele 27 let – še vedno je mlad in ima veliko za dokazati. Mislim, da imamo ambiciozen in dinamičen vozniški par, veselim se, da bom Estebana pozdravil v Haasu leta 2025,« je o prihodu Ocona povedal vodja ekipe Ayao Komatsu.

»Pridružil se bom zelo ambiciozni dirkaški ekipi, katere duh, delovna etika in nesporna pot proti vrhu so me resnično navdušili,« je dejal Francoz. Ocon je v formuli 1 zbral 146 nastopov, trikrat je stal na stopničkah, svojo edino zmago je dosegel leta 2021 na veliki nagradi Madžarske. V letošnji sezoni je 27-letnik zbral tri točke, njegov moštveni kolega pri ekipi Alpine Pierre Gasly jih ima šest.