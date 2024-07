Oscar Piastri v Budimpešti do prve zmage v karieri

Avstralec Oscar Piastri je prišel do prve zmage v formuli 1. Na VN Madžarske na Hungaroringu mu je dva kroga pred koncem vodstvo po navodilih iz boksov pošteno prepustil moštveni kolega Lando Norris. To je bila dvojna zmaga za McLaren. Tretji je bil Lewis Hamilton, to so bile že rekordne 200. stopničke za sedemkratnega svetovnega prvaka. Vodilni Max Verstappen se je jezil na slabo taktiko Red Bulla, imel je priložnost osvojiti tretje mesto, vendar je pri prehitevanju Hamiltona storil napako in končal tudi za Charlesom Leclercom na petem mestu. Piastri, 23-letnik iz Melbourna, si je zmago zaslužil, saj je na štartu prehitel Norrisa.

Piastrova prva zmago v karieri bo imela nekaj sence, saj je bila tudi posledica moštvenega dogovora. V zadnjem delu dirke je namreč vodil Norris, ki je sicer v soboto dobil kvalifikacije. A po nekaj pritiskih ekipe iz boksov in po radijski komunikaciji je nekaj krogov pred koncem vendarle prepustil vodstvo moštvenemu sotekmovalcu, je poročala STA.

V skupnem seštevku SP je sicer v vodstvu ostal Verstappen, Norris je kljub le drugemu mestu ostal njegov najbližji zasledovalec in je zaostanek celo zmanjšal, razlika med njima je zdaj 76 točk.

Naslednja dirka bo na vrsti že naslednji teden v belgijskem Spa-Francoschampsu.