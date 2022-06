Odmevni nokavt nasilneža na Wembleyju dobil novo poglavje

Otočane še vedno vznemirja incident, v katerem je nekdanji pretendent za naslov svetovnega prvaka v boksu, Julius Francis, z enim udarcem položil na tla nasilnega in žaljivega obiskovalca Boxparka na Wembleyju. Francis, ki ga je leta 2000 ustavil legendarni Mike Tyson, je namreč v Boxparku zaposlen kot varnostnik in je nasilneža nokavtiral, potem ko je slednji več minut žalil, pljuval goste in osebje ter uporabil tudi pesti.

Tudi policija sporočila, da proti njemu ne bo sprožila postopka

Francisa je podprl lastnik Boxparka, policija pa je sporočila, da proti njemu ne bo sprožila postopka. Javno ga je podprl tudi Tyson Fury, aktualni svetovni prvak težke kategorije po različici WBC. »Videl sem video, videl nokavt – dobra desnica,« je najprej šaljivo komentiral Fury.

»To se zgodi, kadar je človek nesramen, žaljiv in nevljuden do drugih ljudi. Kaj ste pričakovali? Če brcate psa, vas bo ugriznil. Ti fantje (varnostniki, op. a.) so opravljali svoje delo, on pa jih je napadal. To je tudi življenjska lekcija za nasilneža. Nikdar se ne spravljaj na 'velike može', saj boš najverjetneje končal na tleh,« je dodal Fury.