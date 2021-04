Ogier pričakovano na vrhu, Peljhan najhitrejši med Slovenci

»Dober dan smo imeli, nedeljo bo še zabavno«

Darko Peljhan kotira najvišje med Slovenci. FOTO: Motorsand4x4.com

Francoz(Toyota) vodi po drugem dnevu na hrvaškem reliju za svetovno prvenstvo v okolici Zagreba in Karlovca. Po današnjih osmih hitrostnih preizkušnjah ima sedem sekund naskoka pred moštvenim sotekmovalcem ValižanomReli se bo končal v nedeljo z zadnjimi štirimi hitrostnimi preizkušnjami.Zahtevna in razgibana trasa hrvaškega relija, ki se na nekaterih mestih povsem približa tudi slovenski meji, je danes na vrh postavila Toyotina dirkača, predvsem zaradi prave izbire pnevmatik v ekipi. Belgijec(Hyundai), ki je vodil po prvem dnevu, je danes izgubil vodstvo in je zdaj tretji, toda razlike so majhne in zadnji dan bo imel še možnosti za napad tudi na prvo mesto in zmago na prvem reliju te ravni na Hrvaškem. Za Ogierjem namreč zastaja le deset sekund.»Dober dan smo imeli. Le eno težavo sva imela s predrto pnevmatiko, sicer pa je šlo vse po načrtih. V nedeljo bo še zabavno,« je razplet relija napovedal sedemkratni svetovni prvak Ogier. »Dopoldne smo se ušteli pri izbori pnevmatik, popoldne sem skušal to nadoknaditi. A so se težave nadaljevale in na koncu sem imel precej izrabljene pnevmatike, tako da sem kar precej izgubil,« je današnji nastop ocenil Evans.V SP bo prišlo do spremembe na vrhu, saj je Finec(Toyota), ki je v Zagreb prišel kot vodilni, že prvi dan relija naredil napako in odstopil, pozneje pa dirkalnika tudi niso mogli usposobiti, da bi lahko nadaljeval vsaj na današnjem in nedeljskem delu. Finec ima sicer v SP 39 točk, za njim so Neuville s 35, Ogier ter Evans s po 31 in Estonec(Hyundai), ki je današnji del končal kot peti, s 27.Bližino relija so izkoristili tudi slovenski dirkači. Prijavile so se štiri posadke. Najbližje najboljšim stain(Škoda Fabia R5) terin(Škoda Fabia R5), ki dosegata čase okrog 30. mesta. Po zadnji današnji HP je v skupnem seštevku Peljhan 32. (+ 28:16,8), Novak pa 34. Na reliju sicer nastopata še posadkiin(Toyota GT 86) terin(Ford Fiesta rally4) z dvokolesno gnanima dirkalnikoma. Prvi je po drugem delu relija na skupno 38. mestu, drugi pa na 44. Do cilja je danes pripeljalo 57 posadk.Do konca dirke so še štiri nedeljske hitrostne preizkušnje, zadnja bo zgodaj popoldne s ciljem v Kumrovcu, štela pa bo tudi za »power stage«, ki prinaša dodatne točke v SP. Cilj relija pa bo potem popoldne v središču Zagreba.1. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Toyota) 2:06:35,82. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) + 6,93. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Bel/Hyundai) 10,44. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Hyundai) 37,85. Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Fra/M-Sport Ford) 1:29,56. Gus Greensmith/Eliot Edmondson (VBr/M-Sport Ford) 2:23,8