Olimpijski prvakinji Imane Khelif prižgali rdečo luč za nastop v Srbiji

Alžirska boksarka Imane Khelif, ki – roko na srce – deluje izjemno možato, je na lanskih olimpijskih igrah v Parizu prepričljivo opravila z vsemi tekmicami v kategoriji do 66 kilogramov. Mnogi so že takrat nasprotovali njenemu nastopu, Italijanka Angela Carini pa je dvoboj z njo protestno predala že po vsega 46 minutah.

Toda pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK) v sodelovanju 25-letne Alžirke niso videli nič spornega, zato pa pri svojem vztrajajo pri Mednarodni boksarski zvezi (IBA). Potem ko so jo predlani izključili s svetovnega prvenstva v New Delhiju, ker ni prestala testa spolov, ji ne bodo dovolili nastopiti niti na bližnjem šampionatu v Nišu (med 8. in 16. marcem).

»Imane Khelif ne more sodelovati na naših prvenstvih, ker ne izpolnjuje zahtevanih kriterijev. Naš pravilnik je popolnoma jasen, kar zadeva udeležbo na tekmovanju,« je pojasnil Chris Roberts, generalni sekretar pri IBA. Kakor je še pripomnil, bi morala olimpijska prvakinja iz Pariza posredovati potrdilo, da izpolnjuje kriterije za nastop na ženskem tekmovanju.