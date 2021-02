Oranžni zmaji brez ognja, trener Pleško resnično razočaran

Odbojkarji ACH Volleyja so v uvodni tekmi drugega turnirja skupine C lige prvakov v Kazanu izgubili z nemško ekipo Berlin Recycling Volleys z 0:3 (-19, -20, -13). Po tem porazu Ljubljančani nimajo več možnosti za napredovanje v četrtfinale. ACH Volley je proti Berlinčanom tudi prvo tekmo na turnirju v nemški prestolnici izgubil z 0:3, za podaljšanje upanja na drugo mesto v skupini in možno napredovanje bi tokrat nujno potreboval zmago z vsaj 3:1. Toda nemški tekmeci so bili še enkrat za razred boljši in niso dovolili nobenega presenečenja. Največ točk (po 12) za ACH Volley sta zbrala Jan Pokeršnik in Mitar Đurić.



»Tokrat je šlo narobe skoraj vse. Z začetnim udarcem nismo dovolj pritiskali na nasprotnike, načrtovali smo, da bomo odmaknili Berlinčane proč od mreže, a nam to ni uspelo. Je pa to uspelo njim. Imeli smo enega razpoloženega igralca, Pokeršnika, učinek pri drugih je bil precej šibak. Z blok-obrambo nismo tekmecem naredili nobene škode, imeli smo le dva bloka in nekaj dotikov. Nemci pa so nas z blokom zaustavili devetkrat in nanizali osem asov. Proti Berlinu je težko igrati, saj nam njihova igra in taktika ne ustrezata, kljub temu pa sem pričakoval več in sem resnično razočaran,« je bilo po tekmi mnenje trenerja ACH Volleyja Matije Pleška.



Naslednja tekma na turnirju Ljubljančane čaka v četrtek, ko bo njihov tekmec domači Zenit. Tako kot v Berlinu pa tudi v Kazanu ne nastopa poljska ekipa Jastrzebski Wegiel, saj ima spet težave z okužbami z novim koronavirusom.

