Oranžni zmaji držijo slovenski primat

V 3. kolu moškega odbojkarskega prvenstva je bil v ospredju zanimanja prvi derbi v sezoni najboljših ekip zadnjih let v Sloveniji ACH Volleyja in Calcita Volleja. S 3:1 so ga dobili Ljubljančani, a so se Kamničani z izjemo prvega niza solidno upirali, kar napoveduje zanimiv boj za prvaka. Sicer pa so se vse tekme tega kola končale z zmago gostiteljev s 3:1, Hiša na kolesih Triglav je premagala Fužinar Sij Metal, Panvita Pomgrad Fužinar, Salonit Anhovo pa Merkur Maribor. Calcit Volley je pred sezono zamenjal praktično celotno ekipo, medtem ko ACH ni doživel večjih sprememb. Kakovost naj bi bila še vedno na strani ACH Volleyja, a Kamničani so na trenutke pokazali, da niso brez možnosti.

Ne sicer v prvem nizu, v katerem so osvojili vsega 13 točk, toda v nadaljevanju so se zbrali, razigral se je korektor, Kubanec Luis Sosa, ki je bil s 24 točkami najučinkovitejši igralec tekme. V četrtem nizu so Kamničani dolgo časa grozili, da bi lahko iztržili tie break, a jim tega varovanci Radovana Gačića niso dovolili. Ljubljančani, ki so igrali brez Alena Šketa in Nemanje Mašulovića, so bili boljši predvsem na sprejemu. »V prvem nizu smo zelo dobro servirali in tudi na ta način prisili Kamničane na lastne napake. Podobno je bilo tudi v drugem nizu in večji del tretjega, vse do končnice, ko smo vodili še z 22:19 in nato padli iz ritma. Res je, da je to šele začetek sezone, da se oboji še lovimo in zato so takšni padci tudi razumljivi. Z dvema nizoma in pol smo lahko zadovoljni, tudi večji del četrtega, predvsem pa s tem, da smo v končnici ohranili mirno kri. Res pa je, da takšne priložnosti, da bi zmagali s 3:0, prihodnjič ne smemo izpustiti iz rok,« je povedal trener ACH Volleyja Radovan Gačić.

ACH Volley : Calcit Volley 3:1 (13, 17, -24, 23) Dvorana Tivoli, gledalcev 100, sodnika Tomec, Atanasov. ACH Volley: Mejal, Šket, Mašulović, Todorović 1, Bošnjak 1, Koncilja 15, Šestan 15, Kovačič (L), Gjorgiev 12, Videčnik 8, Kök 11, Šen. Calcit Volley: Planinšič 4, Mujanović 2, Vinkovič 1, Lazar 1, Klobučar 12, Košenina (L), Arsenoski 1, Okroglič 4, Sosa 24, Aponza 3, Pavlović 10.

Njegov kolega na kamniški klopi Matija Pleško je pripomnil: »Prva dva niza je z naše strani resnično bilo videti zelo slabo, čeprav je bila pri igralcih velika želja, da bi se dokazali v Ljubljani. Verjetno je bilo vsega preveč. Fantom sem ves teden poudarjal, da je to šele prva medsebojna tekma, da jih bo v sezoni še veliko in da so lahko popolnoma sproščeni. A potem sem se prva dva niza še vedno ukvarjal s tem, da naj ne gledajo na semafor, naj se osredotočijo na vsako točko posebej in da naj se spomnijo naših dogovorov iz garderobe. V tretjem nizu smo končno pokazali svoj pravi obraz in imeli v četrtem tudi realno možnost, da tekmo pripeljemo v peti niz. Na koncu smo naredili dve lastni napaki in potem je tudi težko računati na kaj več kot poraz.«