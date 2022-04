O'Sullivan do rekordnega 13. nastopa v polfinalu SP v snookerju

To bo že 13. nastop Ronnieja O'Sullivana med najboljšimi štirimi na SP v moderni dobi. Za preboj v osmi finale se bo pomeril s še eno legendo tega športa, Škotom Johnom Higginsom. O'Sullivan je prvak postal v letih 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 in nazadnje 2020. Četrtfinalni tekmec Škot Stephen Maguire v torek in sredo ni bil kos polfinalni nalogi, potem ko je karizmatični 46-letni Anglež hitro povedel in nato sproščeno krmaril proti zanesljivi zmagi s 13:5.

Precej težje delo je imel v četrtfinalu Higgins, ki je s 13:12 ugnal domačina Jacka Lisowskega. Slednji je vodil z 12:11, a je nato 46-letni Škot pokazal, zakaj je štirikrat postal svetovni prvak (1998, 2007, 2009, 2011) in z dvema odličnima nizoma točk odločil dvoboj v svojo korist.

Higgins bo 11. igral v polfinalu SP v slovitem Crucible Theatru. V igri za naslov pa ostaja še eden od nadarjene generacije sredi sedemdesetih rojenih igralcev snookerja, Valižan Mark Williams. Sedeminštiridesetletni trikratni svetovni prvak v letih 2000, 2003 in 2018 je v četrtfinalu slavil s 13:11, njegov tekmec pa je bil Kitajec Yan Bingtao. Ta je bil z 22 leti najmlajši med najboljšo osmerico.

Williamsa v polfinalu čaka eden najboljših igralcev zadnjih let Judd Trump. Dvaintridesetletnik iz Whitchurcha v Angliji je svetovni prvak postal leta 2019, v četrtfinalu pa je po zaostanku s 5:8 dobil naslednjih osem iger za končnih 13:8 proti rojaku Stuartu Binghamu.

V polfinalu bodo igralci morali dobiti 17 iger. Oba obračuna bosta na sporedu od četrtka pa vse tja do sobote, v nedeljo in ponedeljek pa bo finale. V njem bo potrebno za naslov in 595.000 evrov denarne nagrade osvojiti 18 iger.