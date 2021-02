Ovniček izpolnil normo za EP, Mihalinec Zidarjeva do 14. naslova

Slovenski atlet Tilen Ovniček (Krka) je prvi dan državnega dvoranskega prvenstva v atletiki v Novem mestu že v kvalifikacijah teka na 60 metrov s 6,76 sekunde dosegel normo za marčevsko dvoransko evropsko prvenstvo v Torunu na Poljskem.



Tilen Ovniček je bil najboljši že v predteku, ko je dobil dvoboj z Nickom Kočevarjem (Mass, 6,84). V finalu je nato zmagal s 6,76 sekunde, šele četrti je bil po težavah in krču v levi mečni mišici (7,00) favorizirani Kočevar.



Ovniček je sedmi atlet, ki si je izboril nastop na največji zimski tekmi leta v Torunu, prav tako je na seznamu že tudi sedem slovenskih atletinj.



»Pričakoval sem tako dober izid. Vedel sem, da sem dobro pripravljen in tudi, da lahko zmagam, ampak v dobrih šestih sekundah se vse zelo hitro dogaja in tudi hitro kaj nepričakovanega zgodi. Vesel sem tega izida, zdaj bom nastopil na svoji prvi veliki tekmi, tudi v mladinski konkurenci nisem. Nisem veljal za posebej nadarjenega mladinca in vse to sam dosegel s trdim delom,« je povedal Ovniček.

Filipičevi naslov v troskoku

Neja Filipič (Mass Ljubljana) se je v troskoku za pričakovan naslov približala 14 metrom (13,98) in je zdaj osma po izidih sezone na svetu in četrta v Evropi.



Filipičeva je začela s 13,39 metra, nadaljevala s 13,83 in 13,32 metra, po dveh neveljavnih poskusih pa je nastop zaključila s 13,98 metra. Norme za dvoransko EP, ki je kar 14,30 metra in je le dva centimetra pod olimpijsko za Tokio, v tej sezoni ni dosegla še nobena tekmovalka.



»Le vprašanje časa je bilo, kdaj se bom lahko približala 14 metrom. V zadnjem skoku mi je to tokrat tudi uspelo, pred tem pa sem izboljševala izide iz serije v serijo. Še vedno se nadejam nastopa v Torunu, za kar so postavili skoraj olimpijsko normo. Le nekaj deklet jo je doseglo lani poleti, kar tudi velja, zato mislim, da bodo povabili še nekaj tekmovalk in upam, da bom med njimi,« je pojasnila Filipičeva.

Mihalinec Zidarjeva do 14. naslova

Maja Mihalinec Zidar (Mass) je osvojila svoj štirinajsti državni naslov po zmagi v teku na 60 metrov (7,32).



»Štirinajstič sem osvojila naslov na DP, po to sem tudi prišla danes. Z izidom pa nisem zadovoljna, več sem si želela. A sem utrujena po vseh teh tekmah, ki so bile kar pogoste v zadnjem obdobju. Imela sem podoben program kot prejšnjo sezono, ampak pred to nisem računala na to, da bo vsako potovanje trajalo deset do 15 ur, čeprav sem bila le v Evropi,« je številne tekme v zadnjem obdobju strnila Maja Mihalinec Zidar.



Na 400 metrov sta naslova osvojila Gregor Grahovac (Mass) s 47,69, ki je ugnal Roka Ferlana (Triglav Kranj, 48,08), in Maja Pogorevc (Slovenj Gradec, 55,20). Slednja je ugnala Jernejo Smonkar (Velenje, 55,62), ki ima normo za EP na 800 metrov, na pol krajši razdalji pa jo je že dosegel tudi Grahovac in se ji tokrat približal na devet stotink.



Ferlan je tekel prvič letos in je po 50 metrov v boju za normo za EP prišel pred Grahovca. »Vedel sem, da moram priti v drugi del pred njim, da bi zmagal, ker si je v ovalu v dvorani težko priboriti dobro pozicijo. Imam pa četrti čas med Slovenci z normami za EP, le trije bodo lahno nastopili in upam, da nam bo uspelo v Torun priti s štafeto,« si želi Grahovac.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: