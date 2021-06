Penina neodvisne Slovenije se je vrnila po 20 letih

V nadaljevanju preberite:

Junija 1991 je rasla napetost zaradi procesa osamosvajanja Slovenije, hkrati pa so ljubitelji športa z veliko nestrpnostjo pričakovali svetovno prvenstvo kajakašev in kanuistov v Tacnu in Bovcu. Prireditelje je v negotovih razmerah preganjala misel, ali je sploh smiselno, predvsem pa dovolj varno gostiti več kot 400 tekmovalcev in spremljevalcev ter okoli 300 novinarjev iz 20 držav. Toda šport je še enkrat več zmagal, vrhunski krotilci brzic so se med 13. in 23. junijem spopadli s Sočo in Savo, navijači so zasedli bregove rek, v viteškem boju smo videli vrhunske predstave in tudi kolajne slovenskih asov. Ob šumeči Savi v glavnem mestu in krasni bistri hčeri planin na zahodu države ni bilo slišati zloveščih priprav na rožljanje z orožjem. Dogodkov smo se spominjali s predsednikom organizacijskega odbora Milanom Kučanom, kanuističnim šampionom Andrejem Jelencem in športnim delavcem Tomo Levovnikom.