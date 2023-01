Perugia se v Tivoliju ni dala presenetiti

Odbojkarji ACH Volleyja so v 5. krogu skupine E lige prvakov v domačem Tivoliju z 1:3 (-21, -15, 23, -15) izgubili proti favorizirani Sir Sicoma Monini Perugii, ki je tako dobila še 26. zaporedno tekmo v vseh tekmovanjih in si je pred zadnjim krogom s peto zmago že zagotovila prvo mesto v skupini.

Odbojkarji ACH Volleyja so v dvoboju s Perugio iskali prvo zaključno žogo za uvrstitev v izločilne boje lige prvakov. A žogo, ki jo je bilo izredno težko izkoristiti, saj je nasproti stal svetovni prvak, ekipa Perugie. Italijani, ki pred obračunom s slovenskimi prvaki niso izgubili že 25 tekem, v ligi pa na štirih tekmah oddali le dva niza, so uresničili napovedi, kljub temu, da so igrali brez Wilfreda Leona, najboljši organizator igre na svetu Simone Giannelli pa je v vsakem nizu le za kratek čas vstopil v igro, so bili z »dolgo klopjo« in pravim pristopom precej boljši tekmec in zanesljivo zmagali.

Slovenec Gregor Ropret je v »svoji« dvorani odlično razigraval soigralce, med katerimi je bil v napadu najbolj zaposlen kubanski korektor Jaime Jesus Herrera, ki ga Ljubljančanom, pri katerih je bil s 15 točkami najučinkovitejši igralec povratnik v ekipo hrvaški sprejemalec Filip Šestan, ni uspelo zaustaviti. Dosegel je 25 točk in kar sedem asov. Skupno je Purugia dosegla kar 13 asov, zelo dobro pa se je izogibala tudi ljubljanskemu bloku, ki je le redko zaustavil njene napade.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Gosti so hitro razočarali tiste, ki so upali, da bodo tekmeca podcenjevali in bodo na koncu zato kaznovani, očitno so želeli odlično odbojko pokazati tudi ljubljanskemu občinstvu v polni dvorani Tivoli. Že kmalu so prišli do zanesljivega vodstva, sredi niza vodili s 15:10, toda gostitelji se niso predali. V končnici so se približali na dve točki zaostanka, toda po izidu 21:23 so zadnji dve točki osvojili Italijani, niz je končal prav Giannelli, ki je malo pred tem vstopil v igro.

V drugem nizu so se domači upirali le do izida 11:11, nato pa so gosti po odličnih servisih poljskega reprezentanta Kamila Semeniuka prišli do petih točk prednosti, razlika pa je do konca niza le še narasla. Toda oranžni zmaji so odgovorili na začetku tretjega niza, ko so povedli s 5:1. Tekmec jih je sicer hitro ujel, do konca niza se je odvijal boj za vsako točko, zaključek niza pa je vendarle pripadel domačim.

Toda to je razjezilo favorite, na začetku četrtega niza so povedli z 11:2, že takrat je bilo jasno, da je bil osvojeni tretji niz maksimum, kar so Ljubljančani lahko dosegli.

Slovenski prvaki bodo o tem, ali bodo na koncu zasedli drugo ali tretje mesto oziroma ali bodo sezono nadaljevali v izločilnih bojih lige prvakov ali četrtfinalu pokala Cev, odločali čez 14 dni, ko bodo v zadnjem krogu gostovali pri Ziraat Bank Ankari. Turška ekipa je tokrat doma premagala powervolleys Düren s 3:0 in Nemce pustila brez možnosti za napredovanje.