Peter John Stevens ima velike cilje tudi za finale

Od slovenskih plavalcev si je po Janji Šegel in Katji Fain nastop v velikem finalu evropskega prvenstva v Rimu priboril tudi Peter John Stevens na 50 metrov prsno. V polfinalu je s časom 27,27 sekunde, s katerim je bil za enajst stotink hitrejši kot v dopoldanskih kvalifikacijah, zasedel peto mesto.

»V polfinalu je bilo treba – kot sem tudi napovedal – plavati hitreje kot v kvalifikacijah. To mi je uspelo, vsi smo zelo blizu. Doslej se mi je dobro razpletlo, bomo videli, če bo tudi v finalu tako. Imam visoke cilje, čudovito bi bilo osvojiti kolajno, ki pa je ne bom napovedal, ker želim plavati brez pritiska. Za odličje bo treba plavati 27,0. Moj cilj je osebni rekord in menim, da sem ga sposoben izboljšati,« je presodil Peter John Stevens.

Najhitrejša na 50 metrov prsno sta bila Italijana Nicolo Martinenghi (26,64) in Simone Cerasuolo (26,86), pred slovenskega asa, ki ima z evropskih prvenstev že srebrno kolajno iz Londona 2016 in bronasto iz Glasgowa 2018, sta se v polfinalu uvrstila še Nemec Lucas Matzerath (27,16) in Avstrijec Bernhard Reitshammer (27,19). Veliki finale se bo jutri začel ob 18.12.