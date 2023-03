Pia Babnik bo oplemenitila start Slo toura na Otočcu

Najboljša slovenska golfistka Pia Babnik je letošnjo tekmovalno sezono med poklicnimi igralkami začela februarja v evropski seriji (LET). Na prvih štirih turnirjih ni dosegla odmevnih rezultatov, ta vikend bo sodelovala na odprtju domačega tekmovanja Slo tour na igrišču Golf Grad Otočec.

Pia Babnik, ta čas 77. na svetovni lestvici profesionalk, je na uvodnih treh turnirjih serije LET v Keniji, Maroku in Savdski Arabiji zgrešila rez, finalni rundi pa je igrala v Singapurju, kjer je zasedla 61. mesto. V ekipni konkurenci na istem prizorišču je s soigralkami zasedla 9. mesto.

Zamenjava palic

»Uvod v sezono ni bil v skladu s pričakovanji. Zaradi hladnega in deževnega vremena v obdobju priprav v Španiji na začetku leta so uvodni turnirji prišli kar prehitro, slabšim rezultatom pa so botrovale še določene malenkosti, tudi manko sreče. Veseli pa, da je Pia prebila led v Singapurju in zdaj iz treninga v trening stopnjuje svojo formo,« je ocenil njen oče in trener Aleš Babnik. Pia zdaj igra z novimi palicami istega proizvajalca. »Te so težje, imajo manjše glave in ji omogočajo večjo stabilnost v igri,« dodaja Babnik.

»Res mi gre vedno bolje na treningih, te igre moram prenesti na turnirje. Sedanje palice mi še bolj ustrezajo, smer žogic je natančnejša. Čeprav vremenska napoved ni ugodna, se moram tudi ta vikend na Otočcu osredotočiti na svojo igro, da bom čim bolj zanesljiva pri udarcih,« napoveduje Pia.

Evropska serija, v kateri imata pravico nastopa tudi Ana Belac (24. v Maroku) in Katja Pogačar, se bo nadaljevala šele 11. maja v Franciji. Že 20. aprila pa 19-letno Ljubljančanko čaka nov sanjski izziv na prvem od petih največjih turnirjev v elitni svetovni seriji LPGA v ZDA. Na prvenstvu Chevron v Kaliforniji je lani zablestela s 3. mestom, kar je njen največji uspeh v dosedanji karieri. Letos so turnir preselili v Teksas, nagradni sklad pa znaša 4,7 milijona evrov.

Zgledna konkurenca na premieri

Na Otočcu torej od danes do nedelje odpirajo domače tekmovanje Slo Tour, kjer je letos na programu pet turnirjev. Na uvodnem bodo igrali vsi najboljši slovenski igralci in igralke razen tistih, ki študirajo v ZDA. Tekmeci prihajajo še iz Italije in Avstrije, saj gre za odprto tekmovanje, na katerem lahko sodelujejo tudi profesionalci, le da na amaterskem dogodku ne morejo računati na denarne nagrade.

Najboljšo slovensko golfistko bosta izzvali predvsem Barbara Car, ki je najvišje uvrščena Slovenka na svetovni amaterski lestvici WAGR (322.), in Avstrijka Norah Sofie Seidl. Na Slo touru je bila lani med dekleti najboljša Iza Bela Ivanko.

Pri fantih je več kandidatov za zmago: brata Žiga in Jaka Babnik, Jan Hribernik, Tomi Bezenšek ter Žiga Strašek in njegov brat Luka kot skupni zmagovalec v lanski sezoni Slo toura. Preboj med najboljše pričakuje tudi Leon Car, ki je bil lani najboljši v mladinskem seštevku. Med prijavljenimi tujci najvišje kotira Avstrijec Konstantin Füsselberger.