Plenilec bi rad po neverjetnem potovanju plenil še v boksu

Kamerunski mojster mešanih borilnih športov Francis Ngannou (17 zmag, 16 s prekinitvijo, 3 porazi) je novi-stari svetovni prvak v težki kategoriji združenja UFC. V glavnem obračunu spektakla v Anaheimu je po točkah z 48:47, 49:46 in 48:47 premagal francoskega izzivalca Ciryla Gana in mu tako prizadejal prvi poraz po desetih zaporednih zmagah (sedmih s prekinitvijo).

Dvoboj je sicer bolje začel 31-letni as iz La-Roche-sur-Yona na skrajnem zahodu Francije, ki je v uvodnih dveh rundah stoječe borbe štiri leta starejšemu šampionu zadal več ročnih in predvsem nožnih udarcev. Ngannou je v drugem delu taktičnega obračuna jeziček na tehtnici prevesil na svojo stran na nepričakovan način – z rušenji, po katerih je Gana s svojo močjo in težo spretno držal na hrbtu.

Francis Ngannou je novi-stari svetovni prvak v težki kategoriji združenja UFC. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

V zadnjih desetih mesecih se je nabralo veliko sranja

»Vedel sem, da me čaka zahteven tekmec, saj ga dobro poznam. Zelo dobro se je boril, moj trener pa me je stalno opozarjal, kaj moram početi in česa ne. Govoril mi je, naj se umirim in si zaupam. Na koncu mi je le uspelo zmagati,« se je novega skalpa razveselil 35-letni Kamerunec, ki ima tudi francosko državljanstvo. V nadaljevanju je »Plenilec«, kot se glasi njegov vzdevek, razkril, da je za njim neverjetno potovanje.

»Za menoj je težkih deset mesecev priprav, med katerimi se je nabralo veliko sranja. Med drugim sem si poškodoval tudi koleno. Toda zdaj sem vnovič dokazal, da sem prvak. Hvaležen sem vsem, ki so mi stali ob strani, ekipi, družini, navijačem. Ogromno podpore sem imel tudi iz domovine,« je zaupal Ngannou in pripomnil, da resno razmišlja o prestopu v boks. Mimogrede: med številnimi gledalci v dvorani je bil tudi legendarni ameriški boksar Mike Tyson.

V uvodnih dveh rundah je bil Ciryl Gane (levo) boljši od prvaka Francisa Ngannouja. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Gane je bil po prvem porazu vidno potrt, da dobrega začetka ni pretvoril v zmage. »Čestitam Francisu, sam pa sem zelo razočaran in malo tudi jezen nase. A to je bila odlična izkušnja, prihodnost pa je moja,« je poudaril francoski borec.