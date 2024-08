Nič je ne bo vrglo iz tira, Janja je pripravljena na vse

V nadaljevanju preberite:

Napočil je dan, ki ga Janja Garnbret nestrpno pričakuje vse od prihoda v olimpijsko vas minulo soboto, še bolje rečeno pa kar vse od Tokia pred tremi leti, kjer je prvič postala olimpijska prvakinja. Letošnja naloga je nekoliko drugačna, njej še bolj pisana na kožo, s skoraj brezhibnim polfinalom pa je pokazala, da se od zlata ne misli ločiti niti v naslednjem olimpijskem obdobju. Tudi njen trener Roman Krajnik je zadovoljen s formo, ki jo Janja kaže v Parizu.

Pred olimpijskimi igrami v Tokiu so se plezalke soočale z veliko neznankami, številne med njimi so se zaradi unikatne olimpijske kombinacije prvič preizkusile v hitrostnem plezanju, tudi Janja se s šprintom do vrha postavljene smeri, ki spominja na paralelni slalom, ne ukvarja. V Tokiu je nalogo opravila z odliko in osvojila kombinacijsko zlato, pred Parizom so ji šla pravila nekoliko bolj na roko, letos tekmovalci in tekmovalke tekmujejo le še v kombinaciji balvanov in težavnosti.

»Ne morem reči, kaj mi je ljubše, v obojem uživam in se tudi dobro znajdem, tako da si želim le, da bodo smeri zanimive, potem pa je vse odvisno od mene,« tekmo sproščeno pričakuje Korošica, ki od prvega dneva v francoski metropoli poudarja, da je vrhunsko telesno pripravljena in da je nobena kombinacija ne bo vrgla iz tira.