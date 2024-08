Za Janjo je bila stena kot sprehajalna steza

V nadaljevanju preberite:

Nobenega presenečenja v steni ni dopustila Janja Garnbret, izvrstno predstavo z balvanov je nadaljevala še v težavnosti. Nekaj sekund pod steno je bilo dovolj, da si je Janja v glavi začrtala pravo smer in z veliko lahkoto plezala vse do zadnjih gibov, kjer ji je slabša postavitev nog odnesla možnost, da bi na vrhu obstala. Zadnje točke se je dotaknila, to je uspelo le še Ai Mori in Garnbretova je v polfinalu zasedla prepričljivo prvo mesto.

Še enkrat več se je zdelo, da Janja Garnbret tekmuje v drugem športu kot njene tekmice. S prvim delom stene v težavnosti je opravila brez težav, na videz se je zdelo, da skoraj ležerno, brez težav je prečkala tudi skok do oprijema za 60 točk, nato se je pogumno spoprijela še z zgornjim rumenim delom smeri. Zdelo se je, da bo zlata slovenska »koza« znova pomahala z vrha, a ji je ob naskoku na vrh zmanjkalo opore in oprijemek je le oplazila. Tudi s 96,1 točko je prepričljivo ohranila prvo mesto, od možnih 200 točk jih je v polfinalu zbrala 195,7.

Še preden je prišla v mešano cono, je v pogovoru z novinarji njen trener Roman Krajnik izrazil – razočaranje. »Želim si, da bi končno enkrat postavljalci tudi na olimpijskih igrah postavili dovolj zahtevno smer, ki bi bila primerna za najboljše. Ta je bila absolutno prelahka, izgledalo je kot sprehajalna steza,« je bil kritičen do prirediteljev, do predstave svoje varovanke seveda ne: »Janja je opravila vse tako, kot sva se dogovorila, dovolj je počivala med vzponom, res nimam nobenih pripomb. Na vrhu je imela slabšo postavitev nog, zato ji je zdrsnilo. S polfinalom je opravila, kot sva želela in načrtovala.«