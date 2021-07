Plezalna elita se vrača v Kranj

Tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v Kranju bo letos potekala 3. in 4. septembra, so danes sporočili iz Planinske zveze Slovenije. To bo že 25. tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Sloveniji.



Po lanskem tekmovalnem premoru, ko je bila izpeljana le ena tekma v svetovnem pokalu, je letos sezona v polnem zamahu. V koledarju Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) je bil prvotni termin slovenske tekme sicer 4. in 5. september, a so zaradi za gledalce primernejšega termina tekmovanje za en dan prestavili.



»Kranjska stena gosti tekme svetovnega pokala v športnem plezanju že četrt stoletja. Letošnjo organizacijo tekme bo še dodatno narekovala covid-19 situacija, saj je poleg trenutnih razmer za izvedbo, ki veljajo v Sloveniji, potrebno spoštovati tudi protokol mednarodne zveze IFSC, ki narekuje dodatne pogoje. Vsekakor se po lanskem izpadu večine tekem po vsem svetu veselimo, da se tekmovalci in gledalci vračajo na velike športnoplezalne dogodke tudi pri nas," je povedal generalni sekretar PZS Damjan Omerzu.



Na domači tekmi bo največ pozornosti deležna prva zvezdnica slovenskega plezanja Janja Garnbret, ki je letos na obeh tekmah v težavnosti zmagala in je med glavnimi kandidatkami za kolajno na olimpijskih igrah v Tokiu.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: