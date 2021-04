Po devetih mesecih se vrača osemkratni prvak

Poškodba lani v Jerezu

Marquez je manjkal devet mesecev. FOTO: Reuters

Španski dirkaški zvezdnik motociklističnega razreda motoGPse po devetih mesecih vrača na dirke svetovnega prvenstva. To sta na družbenih omrežjih sporočila tako 28-letni dirkač kot njegovo moštvo pred naslednjo preizkušnjo na Portugalskem.Osemkratni svetovni prvak, od tega šestkrat v kraljevskem razredu, je po posvetu z zdravniki prejel zeleno luč in bo dirkal na VN Portugalske v Portimau 18. aprila. Zadnja prepreka za nastop je še zadnji zdravniški pregled na samem prizorišču pred petkovimi prostimi treningi, so še sporočili iz ekipe Repsol Honda.Osemkratni svetovni prvak je izpustil prvi dve preizkušnji sezone v Losailu v Katarju, potem ko so mu zdravniki odsvetovali prehitro vrnitev na stezo zaradi obremenitev nadlahtnice. Slednjo si je zlomil na prvi dirki lanske sezone v Jerezu v Španiji.»Zelo sem vesel, saj so mi zdravniki prižgali zeleno luč za vrnitev na dirkališča. Teh devet mesecev je bilo zelo zahtevnih, veliko je bilo nejasnosti ter vzponov in padcev. Zdaj bom lahko končno znova užival v svoji strasti,« je na Instagramu zapisal Marquez.Dirkač iz Cervere je izpustil celotno sezono 2020, potem ko je imel po grdem padcu številne težave zaradi prehitre vrnitve na stezo in posledičnih zapletov ter okužbe pri okrevanju.Prvi dirki sezone v razredu motoGP sta sicer dobila dirkača tovarniške ekipe Yamahe, Španecin Francoz. V skupnem seštevku pa po dveh drugih mestih vodi Francoz(Ducati).