Po Klemnu Čebulju v Tivoliju še Jan Kozamernik

Elitna evropska klubska tekmovanja so že takšne narave, da odločajo seveda (in edinole) finance. Tisti, ki ima za sezono višji proračun in s tem boljši igralski kader, bo tudi v rezultatskem razmerju uspešnosti lahko računal na dolgo starocelinsko tekmovalno pot. Slovenskim odbojkarskim prvakom iz vrst ACH Volleyja se je že ob žrebu lige prvakov za sezono 2023/24 naježila polt, kajti v skupini B so za nasprotnike dobili šampione z Apeninskega polotoka Itas Trentino, Asseco Resovio Rzeszow, tretjeuvrščeni klub preteklega poljskega prvenstva s Klemnom Čebuljem, in francoski Tours. Ljubljanski oranžni zmaji po štirih odigranih kolih brez osvojene točke zasedajo zadnje mesto na razpredelnici, ostali bodo tudi brez tolažilne nagrade, nastopa v pokalu Evropske odbojkarske zveze za tretjeuvrščenega v skupini. A v dvorani Tivoli se ob gostovanju elite vsaj vidi odlična odbojka. Drevi ob 18. uri se bo v slovenski prestolnici predstavil Trentino, ki s štirimi zmagami zanesljivo vodi kvartet nastopajočih, njegove barve pa brani tudi slovenskii reprezentančni srednji bloker Jan Kozamernik.