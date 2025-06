Pod žarometi Jure Košir, Alenka Dovžan, Aljoša Žorga ...

Na Brdu pri Kranju so podelili Bloudkove nagrade, najvišja državna priznanja v športu, tokrat tudi za bolj oddaljeno preteklost. Državni zbor je namreč 18. oktobra 2023 z vsemi 86 glasovi navzočih poslancev potrdil dopolnitev zakona o Bloudkovih priznanjih in odpravil anomalijo, po kateri najvišjega državnega priznanja niso dobili vsi prejemniki olimpijskih odličij. »Podelitev je zadoščenje in uradna potrditev tistega, kar športna skupnost ter širša javnost že dolgo vesta, da ste si to priznanje zaslužili,« je v nagovoru povedala predsednica države Nataša Pirc Musar.

Tako so za kolajne na olimpijskih igrah sedaj Bloudkove nagrade prejeli še košarkar Aljoša Žorga (srebro z Jugoslavijo, OI Ciudad de Mexico 1968), rokometašica Alenka Cuderman (zlato z Jugoslavijo, OI Los Angeles 1984), košarkarica Polona Dornik (srebro z Jugoslavijo, OI Seul 1988), alpski smučarji Alenka Dovžan, Katja Koren Miklavec in Jure Košir za bronaste kolajne v Lillehammerju leta 1994, smučarska tekačica Vesna Fabjan (bron, Soči 2014) in judoistka Ana Velenšek (bron, Rio de Janeiro 2016).

Jure Košir je zablestel na olimpijskih igrah v Lillehammerju.

Nagrado pa je dobilo še precej drugih športnikov, poleg omenjenih osmih olimpijcev še 12 paraolimpijcev in ena ekipa, deset posameznikov ter dve ekipi za medalje na olimpijadi gluhih in Leon Gostiša za bron na šahovski olimpijadi leta 1992.

»Zaradi velikega vpliva, ki ga ima šport na javnost, je enako pomembno, da promovira pozitivne vrednote, kot si tudi prizadeva za vrhunske dosežke. Zato se je Bloudkov odbor že nekaj let zavzemal za spremembo pravilnika, po katerem bi lahko podelili priznanja za vse olimpijske medalje. Pot ni bila lahka, trajala je več let. Veseli nas tudi, da je bil sprejet naš predlog za podelitev priznanj za nazaj,« pa je povedal sedanji predsednik odbora za Bloudkove nagrade in vrhunski alpinist Viktor Grošelj.

Vesna Fabjan je bila bronasta pred 11 leti v Sočiju.

Bloudkova nagrada je najvišje državno priznanje, ki ga od leta 1965 podeljuje odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj za dosežke na področju športa. Zadnja redna podelitev in 60. po vrsti je bila v Cankarjevem domu 3. februarja letos. Prejeli so jih ekipa kajakašev v spustu v postavi Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven za vrhunski mednarodni dosežek ter Janez Vodičar in Irena Rosa za življenjsko delo v športu.

Samodejno so jih za vrhunske mednarodne športne izide na podlagi omenjene novele zakona že dobili tudi Andreja Leški, Toni Vodišek, Franček Gorazd Tiršek, Živa Lavrinc in Dejan Fabčič. Nagrada je enkratna, zato je ni dobila športna plezalka Janja Garnbret. Lani je v Parizu osvojila drugo zlato olimpijsko medaljo, pred tem je bila najboljša tudi v Tokiu 2021, a je Bloudkovo nagrado že prejela za leto 2018.